Известная российская певица, дочь Аллы Пугачевой, Кристина Орбакайте, блеснула стройной фигурой

Кристина Орбакайте совершенно не выглядит на свои 49 лет, сообщает Politeka.net. Все дело в том, что звезда активно следит за собой. Певица придерживается здорового питания и является частым посетителем спортзала.

В этот раз звезда продемонстрировала точеную фигуру во время прогулки в одном из районов Нью-Йорка.

Орбакайте выбрала серую футболочку, которая вроде бы и сидела свободно, но при этом подчеркнула грудь. Стильные обтягивающие джинсы на высокой посадке отлично смотрелись, выделив бедра.

Дополнили образ различные аксессуары.

Кристина сделала незатейливый хвостик. Она повернула голову в сторону и улыбнулась.

"В лучах заката 🌤🌅", - подписала фото российская знаменитость.

За 20 минут пост собрал почти 6000 лайков и много комментариев.

"с любовью в душе", "Как всегда прекрасна!", "Красавица!!! 🌹🌹🌹", "Восхитительное фото 🌅 👏", "Очень удачное фото! Кристина - труженица! Умница, красавица и просто хороший человечек!", "Обожаю", "Ну какая же красавица", "Красотка 😀😀😀👍👍👍", "Такая натуральная красота, просто божественно", "Обворожительная 🌹🌹🌹❤️", "Кристина, я обожаю Вас с Чучела. Сначала читала, потом смотрела. Вы так все передали -всю драму... а Ваше лицо ... а потом Любовь-морковь.. Вы смешная, прикольная... и ещё - Вы очень стильная на сцене.. ❤️", "Самая красивая 😘", "Вот это красота ❤️ Но восходы лучше 😉", "Шик, блеск, красота! Лучшая!🌹🌹🌹", - написали пользователи сети.

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