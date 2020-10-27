Курс валют в Україні 27 жовтня змінить настрій, гривня зуміє переломити безперервне подорожчання конкурентів

Так, в Національному банку прогнозують, що завтра сто доларів на міжбанку піднімуться на 4,41 пункт. Водночас євро кинеться в прірву, адже банкнота в сто євро втратить 5,82 грн, розповідає Politeka.

Курс валют в Україні 27 жовтня буде таким:

100 доларів – 2833,52 грн;

100 євро - 3349,08 грн.

Звернемо увагу, що російський рубль на цьому тлі продовжить показувати погану динаміку, продовживши дорожчати. Десять з них можна буде купити за 3,7003 грн.

До цього ми розповідали, що експерти запевняють - після голосування гривня почне зміцнюватися стосовно долара і курс опуститься до позначки у 28,2 грн/$.

За словами Вадима Іосуба, зараз причин для девальвації гривні немає, тому найближчим часом він очікує зниження курсу долара.

Інший аналітик Сергій Родлер зазначає, що з початку жовтня курс долара рухався в діапазоні 28,20-28,40 грн/$, тому приводів для виходу за його межі поки немає. Однак він не виключає, що курс може піднятися до верхньої позначки діапазону.

Нагадавши, долар насідає на гривню, НБУ здивував новими цифрами: що буде з курсом валют.

Як Politeka писала, Курс валют в Україні різко зміниться, Нацбанк не пощадив гривню

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