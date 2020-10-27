Курс валют в Україні 27 жовтня змінить настрій, гривня зуміє переломити безперервне подорожчання конкурентів
Так, в Національному банку прогнозують, що завтра сто доларів на міжбанку піднімуться на 4,41 пункт. Водночас євро кинеться в прірву, адже банкнота в сто євро втратить 5,82 грн, розповідає Politeka.
Курс валют в Україні 27 жовтня буде таким:
100 доларів – 2833,52 грн;
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100 євро - 3349,08 грн.
Звернемо увагу, що російський рубль на цьому тлі продовжить показувати погану динаміку, продовживши дорожчати. Десять з них можна буде купити за 3,7003 грн.
До цього ми розповідали, що експерти запевняють - після голосування гривня почне зміцнюватися стосовно долара і курс опуститься до позначки у 28,2 грн/$.
За словами Вадима Іосуба, зараз причин для девальвації гривні немає, тому найближчим часом він очікує зниження курсу долара.
Інший аналітик Сергій Родлер зазначає, що з початку жовтня курс долара рухався в діапазоні 28,20-28,40 грн/$, тому приводів для виходу за його межі поки немає. Однак він не виключає, що курс може піднятися до верхньої позначки діапазону.
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Як Politeka писала, Курс валют в Україні різко зміниться, Нацбанк не пощадив гривню
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