Курс валют в Украине 25 октября застынет перед новой атакой на гривну, все решится уже в этот понедельник

Об этом свидетельствуют данные экспертов из Национального банка Украины, передает Politeka.

Так, курс валют на 25 октября будет выглядеть следующим образом:

100 долларов – 2829,11 грн;

100 евро – 3354,9 грн.

Уточняется, что стодолларовая купюра после выходных подскочит сразу на 2,61 гривну. Также подорожает и евро. За купюру в сто евро придется отдать больше на 13,84 гривны.

Российский рубль также подорожает. Гривна «пропустит» от национальной валюты страны - агрессора буквально несколько позиций. Десять купюр можно будет приобрести за 3,6794 гривны.

Как сообщалось до этого, что аналитик Егор Комов спрогнозировал курс доллара в ноябре на уровне 28,5-28,8 гривен. Предполагается, что валюта может подскочить на 20-30 копеек.

Согласно прогнозу эксперта, повышение будет постепенным. Показатель в 28,5 грн будет нижней отметкой.

На крепкость и стойкую позицию гривны повлияют: внешний долг, нехорошая ситуация в национальной экономике, а также новые проблемы, могут возникнуть из-за китайского вируса внутри самой страны.

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