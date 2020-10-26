Курс доллара развернется на 180 градусов после местных выборов в Украине

Об этом пишет Обозреватель.

Эксперты уверяют, что после голосования гривна начнет укрепляться по отношению к доллару и курс опустится до отметки в 28,2 грн/$.

По словам Вадима Иосуба, сейчас причин для девальвации гривны нет, поэтому в ближайшее время он ожидает снижение курса доллара.

"На ближайшую неделю мы ожидаем незначительное снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 28,2 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 28,1/28,3 грн", – предупредил он.

Другой аналитик Сергей Родлер отмечает, что с начала октября курс доллара двигался в диапазоне 28,20-28,40 грн/$, поэтому поводов для выхода за его пределы пока нет. Однако он не исключает, что курс может подняться к верхней отметке диапазона.

"Напряженность на международных площадках все еще сохраняется. Большие надежды возлагались на принятие новых экономических стимулов в США, но в среду оптимизм инвесторов рассеялся после того как Дональд Трамп обвинил демократов в намеренном затягивании переговоров перед президентскими выборами...По всей видимости, Нацбанк настроен помочь правительству достигнуть поставленных задач до конца года, а для этого потребуется плавно снизить курс до заложенном в бюджете уровне в 29,5 грн за доллар. Ожидаем курс вблизи отметки в 28,30 грн за доллар", - озвучил эксперт свой прогноз.

МВФ же прогнозирует курс доллара на 2021 год на уровне 28,12 грн/$, хотя ранее аналитики ожидали скачка гривны до отметки в 28,9 грн/$.

Ранее мы рассказывали, что курс доллара начнет текущую неделю со скачка на 2,61 грн.

Сокрушительного удара по гривне нанесет и курс евро, который наберет позиций сразу на 13,43 грн.

Таким образом, курс валют от Национального банка на сегодня, 26 октября, выглядит следующим образом:

$1 - 28,2911 грн

1 евро - 33,549 грн.

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