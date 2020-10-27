Курс валют в Украине 27 октября сменит настроение, гривна сумеет преломить беспрерывное подорожание конкурентов

Так, в Национальном банке прогнозируют, что завтра сто долларов на межбанке поднимутся на 4,41 пункт. В то же время евро устремится в пропасть, ведь банкнота в сто евро потеряет 5,82 грн, рассказывает Politeka.

Курс валют в Украине 27 октября будет таким:

100 долларов – 2833,52 грн;

100 евро – 3349,08 грн.

Обратим внимание, что российский рубль на этом фоне продолжит показывать нехорошую динамику, продолжив дорожать. Десять из них можно будет купить за 3,7003 грн.

Как сообщалось до этого, эксперты уверяют граждан, что после завершения местных выборов гривна начнет укреплять позиции, в результате чего курс "откатится" до 28,2 грн за один "вечнозеленый".

В частности, экономист Вадим Иосуб утверждает, что девальвации гривны на сегодня нет, поэтому стоит ожидать снижения курса доллара.

А вот экономический эксперт Сергей Родлер рассказал, что с начала октября доллар находился в диапазоне 28,2-28,4, поэтому ожидать изменения позиций гривны не стоит. Однако, по его словам, доллар может засесть на верхней отметке диапазона, отказавшись падать.

Напомним, доллар наседает на гривну, НБУ удивил новыми цифрами: что будет с курсом валют.

Как Politeka писала, Курс валют в Украине резко изменится, Нацбанк не пощадил гривну

Также Politeka сообщала, что доллар сорвался с цепи, НБУ удивил новым курсом валют: что будет с гривной.