Відома модель Кім Лі, яку називають корейською Кардаш'ян, показала себе в незвично яскравих кольорах

На фото зірка показала себе на фото в яскравих лосинах, топі і босоніжках. Красуня сиділа на велосипеді, а сама дивилася в об'єктив камери. Кім волосся залишила розпущеним, які "обійняли" груди. Фото вийшло цікавим і навіть спокусливим, адже дівчина не соромилася демонструвати своє тіло. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили майже 2 тисячі лайків і написали коментарі:

"Привіт, погана дупа!", "Красивий знімок"," прекрасна"," Богиня"," прекрасне фото"," просто приголомшливо"," шикарна леді", " виглядає зовсім інакше в цьому стилі, мені подобається, дитинко!", "Божевільна леді", "обожнюю наряд", " Тепер це супер-полум'я!", "Ви і @jianetti зробите приголомшливий коллаб", " Ура, робить мою ізоляцію вартою ... Продовжуй писати", " Остерігайтеся холоду і добре Проведіть день, тому що погода холодна. Любіть гарненько і будьте щасливі", "гаразд, цей знімок вогонь".

Повідомлялося, що відома модель Кім Лі поділилася особистим селфі зі спальні.

На домашньому Селфі красуня з'явилася в одному лише рожевому халатику з мереживами і кокетливо розпустила пояс, показавши тим самим, що позує вона без ліфчика. Дівчина трохи схилила голову вниз, акцентувавши увагу на бюсті і пухких губах. При цьому скромності чи не позичати:

Нагадавши, корейська Кардашьян розкріпачилася по повній, вип'ятавши бюст в чорному бікіні

Також Politeka писала, що корейська Кардашьян розкрила сорочку і показала" диньки " без білизни

А ще Politeka повідомляла, що корейська Кардашьян в зухвалій міні-сукні пішла в рознос в нічному клубі



