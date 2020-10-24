Известная модель Ким Ли, которую называют корейской Кардашьян, поделилась жарким кадром из фотосессии

Модель начала покорять Инстаграм несколько лет назад. Девушка все еще набирает популярность в социальной сети, поэтому старается активно публиковать фото и показывать новые образы. Девушка обладает довольно яркой внешностью и не скрывает, что ей льстит то внимание, которое ей уделяют.

Так, в Инстаграм Ким Ли чаще всего показывает личные селфи и промо-фото к новым рекламным фотосессиям.

Девушка не оголяется лишний раз, но с легкостью решается на пикантную съемку с демонстрацией своего тела – в бикини, белье или в одних кружевах. В этот раз Ли предстала в одной свободной рубашке с расстегнутыми пуговицами и даже немного показала свой бюст.

«Сделайте так, чтобы лишнего не было видно; дай показать мой талант сегодня вечером; Такая красивая 🌹🌹🌹; Что-то не так с моими глазами, я не могу их от тебя оторвать; ох, почему это так интригует🔥; Уххх, бабби🥰 нельзя быть такой😘; Это обручальное кольцо заставило меня ревновать! 😜👌🔥; образ роскошной малышки🔥😍; супер сегодня ты выглядишь так красиво; Люблю эту девушку так красиво ..!; Отличная картинка красивая 😍🖤🧡💗💛; Удивительно ☺️🖤Именно @kimlee сохраняет позитивные флюиды красивыми».

Ранее мы писали, что модель стала популярна относительно недавно, после того, как в сети начали сравнивать внешний вид Ким Ли вместе с Ким Кардашьян. Девушка не отрицает, что ей льстит подобное внимание, ведь помогает развивать свой Инстаграм.

Девушка на своей странице показывает, как снимается для модных глянцев, с какими магазинами сотрудничает и как отдыхает дома.

Также Ким Ли в виде исключения демонстрирует и более простые кадры. Так, на фото с ночного клуба девушка показала, как веселится в необычном платье с изысканным принтом и смелым декольте. Большей откровенности мини-наряду прибавляют вырезы по бокам.

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