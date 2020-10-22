Известная модель Ким Ли, которую называют корейской Кардашьян, показала себя на радость поклонников

На фото Ким позировала в черном платье с глубоким декольте и без белья. Звезда гуляла по улице и демонстрировала свои идеальные формы. Красотка устроила жаркий танец, позируя перед камерой. Волосы у девушки оставись распущенными, а образ дополнила Ким ярким макияжем. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты не ставили лайки под публикацией и не писали комментарии, так как красотка выбросила снимок в сторис Инстаграм, но так и хочется добавить: "Идеальные движения, космический вид".

Ранее мы сообщали, что известная модель Ким Ли показала фигуру в одних прозрачных колготках.

На одном из фото девушка показала свои формы, надев лишь одни дизайнерские колготки. Ким Ли позировала перед зеркалом, но чтобы не показать лишнего, предусмотрительно прикрыла бюст рукой и повернулась чуть в сторону от камеры.

Мы писали, что известная модель Ким Ли показала себя, удивив смелостью.

На фото красотка позировала в черных штанах, топе и рубашке, которая была расстегнута. Модель сидела на чем-то, устроившись рядом с синтезатором. Волосы у Ким были распущенными, а взгляд звезда отвела от объектива камеры.

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