39-річна бразильська супермодель Алессандра Амбросіо, зірка бренду нижньої білизни Victoria's Secret, викликала фурор несподіваними кадрами

Як передає Politeka.net, красуня опублікувала свіжі "сторіз" в Instagram, на яких постала в домашньому образі, тримаючи на руках когось дуже для неї цінного.

Так, розморена на сонці Алессандра з вологим волоссям, в солом'яному капелюшку і накинутому на плечі помаранчевому парео сиділа у дворі з цуценям лабрадора. Дівчина притиснула до грудей малюка, блиснувши пікатними лініями й круглостями, стягнутими темно-зеленою маєчкою.

Амбросіо посунула камеру, щоб показати морду цуценя крупним планом, але при цьому, очевидно, що шанувальники милувалися не тільки твариною.

Раніше ми повідомляли, модель підкорила знімками в лавандовій сукні, ефектно продемонструвавши фігуру в різних позах. На одній з фотографій красуня позувала, спершись об стіну і заглядаючи в об'єктив. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її шанувальників.

"Фантастична", "ти так круто виглядаєш", "Божественні форми. І сукня крута", «дуже мило виглядаєш», «краща», "ідеальна жінка", - писали вони.

Крім того ми розповідали, що Алессандра засняла момент вибору цуценя в розпліднику. Дівчина була в легкій міні-сукні сірого відтінку. Вона зручно розташувалася на підстилці на траві, тримаючи в руках і граючись з маленькими лабрадорами. Модель навіть, мабуть, не помітила, як задрався поділ, оголивши її чарівні стрункі ніжки.

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