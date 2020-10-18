39-летняя бразильская супермодель Алессандра Амбросио покорила сеть яркими кадрами

Как передает Politeka.net, звезда бренда нижнего белья Victoria’s Secret опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм свежие фото, на которых предстала счастливой, ненакрашенной и в окружении милых мохнатых красавчиков.

Так, Алессандра в легком мини-платье серого оттенка удобно расположилась на подстилке на траве, держа в руках и играясь с щенками породы лабородор. Красотка даже, видимо, не заметила, как задрался подол, обнажив ее прелестные стройные ножки.

"Щенячья любовь 💕💕💕 Предложите имена для этих малышей?", - подписала фото Амбросио.

Просьба модели вызвала переполох в комментариях: все кинулись предлагать всевозможные клички для песиков.

"Фокс❤️😍"

"Самые красивые лабрадоры 😍😍 цвета ночи 😍 У меня есть 7-летний черный лабрадор Бетховен 😍"

"Гудрун и Ингрид. «Желаю вам хорошей субботы☀️😘🌸"

"Мухтар, Мишель, Джесс, Али, Бэтмен, Эд, Миа"

"Бадди🥰"

"Слишком красиво 🌷"

"Вы их все заберете? Лука, например, Лекси, если девочка?"

"Собственная ... какая любовь!!! Орео, Мадонна, Шер, Шанель, Текила 🤭 😊"

"так мило😍"

"Какие милые"

"Не знаю, что согревает мне сердце больше, Алессандра или щенки?!"

"Почему она покупает столько собак? У нее душевная депрессия в ее печальной жизни или что? Безумно покупать так много"

Ранее мы сообщали, модель поделилась в соцсети кадрами, на которых с выгодных ракурсов продемонстрировала красивую фигуру во время купания.

"Счастливое место навсегда 🌊", - написала Алессандра.

На одном из кадров красотка зашла в воду, приподняла подбородок и улыбнулась. Ее глаза прикрывали солнечные очки. Видно, как она искренне радовалась моменту.

Напомним, что модель Алессандра Амбросио в пикантном купальнике подразнила аппетитными изгибами: "Русалка!".

Как сообщала Politeka, Алессандра Амбросио в крохотном бикини соблазнила упругим телом: от вида захватывает дух.

Также Politeka писала, что Алессандра Амбросио подразнила сочными изгибами, задрав руки в микроскопическом купальнике: «Ярче солнца!».