39-летняя бразильская супермодель Алессандра Амбросио покорила сеть яркими кадрами
Как передает Politeka.net, звезда бренда нижнего белья Victoria’s Secret опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм свежие фото, на которых предстала счастливой, ненакрашенной и в окружении милых мохнатых красавчиков.
Так, Алессандра в легком мини-платье серого оттенка удобно расположилась на подстилке на траве, держа в руках и играясь с щенками породы лабородор. Красотка даже, видимо, не заметила, как задрался подол, обнажив ее прелестные стройные ножки.
"Щенячья любовь 💕💕💕 Предложите имена для этих малышей?", - подписала фото Амбросио.
Просьба модели вызвала переполох в комментариях: все кинулись предлагать всевозможные клички для песиков.
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"Бадди🥰"
"Слишком красиво 🌷"
"Вы их все заберете? Лука, например, Лекси, если девочка?"
"Собственная ... какая любовь!!! Орео, Мадонна, Шер, Шанель, Текила 🤭 😊"
"так мило😍"
"Какие милые"
"Не знаю, что согревает мне сердце больше, Алессандра или щенки?!"
"Почему она покупает столько собак? У нее душевная депрессия в ее печальной жизни или что? Безумно покупать так много"
Ранее мы сообщали, модель поделилась в соцсети кадрами, на которых с выгодных ракурсов продемонстрировала красивую фигуру во время купания.
"Счастливое место навсегда 🌊", - написала Алессандра.
На одном из кадров красотка зашла в воду, приподняла подбородок и улыбнулась. Ее глаза прикрывали солнечные очки. Видно, как она искренне радовалась моменту.
Напомним, что модель Алессандра Амбросио в пикантном купальнике подразнила аппетитными изгибами: "Русалка!".
Как сообщала Politeka, Алессандра Амбросио в крохотном бикини соблазнила упругим телом: от вида захватывает дух.
Также Politeka писала, что Алессандра Амбросио подразнила сочными изгибами, задрав руки в микроскопическом купальнике: «Ярче солнца!».