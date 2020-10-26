39-летняя бразильская супермодель Алессандра Амбросио, звезда бренда нижнего белья Victoria’s Secret, произвела фурор неожиданными кадрами

Как передает Politeka.net, красотка опубликовала свежие "сториз" в Инстаграм, на которых предстала в домашнем образе, держа на руках кое-кого очень для нее ценного.

Так, разморенная на солнце Алессандра с влажными волосами, в соломенной шляпке и накинутом на плечи оранжевом парео сидела во дворе со щенком лабрадора. Девушка прижала к груди малыша, блеснув пикатными линиями и круглостями, стянутыми темно-зеленой маечкой.

Амбросио подвинула камеру, дабы показать морду щенка крупным планом, но при этом, очевидно, что поклонники любовались не только животным.

Ранее мы сообщали, модель покорила снимками в лавандовом платье, эффектно продемонстрировав фигуру в разных позах. На одной из фотографий красотка позировала, облокотившись об стену и заглядывая в объектив. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Фантастическая», «ты так круто выглядишь», «божественные формы. И платье крутое», «очень мило выглядишь», «лучшая», «идеальная женщина», - писали они.

Кроме того мы рассказывали, что Алессандра запечатлела момент выбора щенка в питомнике. Девушка была в легком мини-платье серого оттенка. Она удобно расположилась на подстилке на траве, держа в руках и играясь с маленькими лабрадорами. Модель даже, видимо, не заметила, как задрался подол, обнажив ее прелестные стройные ножки.

Напомним, что модель Алессандра Амбросио в пикантном купальнике подразнила аппетитными изгибами: "Русалка!".

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