Відома модель Кім Кардашьян, яка днями відсвяткувала 40-річчя, показала себе на відпочинку

На фото Кім позує в бікіні на мотузочках, бандані і стильних окулярах. Красуня стоїть в морі, а волосся залишила розпущеним. 40-річна модель підняла руки вгору, демонструючи ідеальні вигини тіла. На інших кадрах зірку зняли з різних ракурсів. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Це 40", - написала Кім.

Фанати поставили майже 2 мільйони лайків і написали коментарі:

"Вау, красиво"," впевнена", " і ось воно!", "Виглядає краще, ніж 39 !!", "Це уколи", " хотів би я дозволити собі її лікарів!", "У тебе відмінна посмішка", " Ласкаво просимо в клуб 40!", "Дуже красива королева", "мене не бентежить, що я не буду так виглядати в 40", " Омг! Wtf! Корона корона", " 40 ніколи не виглядав краще!", "40 виглядає приголомшливо на тобі !!". "Вау, ти виглядаєш фантастично, ти не виглядаєш на 40".

Повідомлялося, що американська модель і шоувумен Кім Кардашьян поділилася унікальними кадрами зі своєї святкової вечірки.

"Все, що я можу сказати - ВАУ! Моя мама і мої сестри влаштували для мене найграндіознішу вечірку-сюрприз, яка була такою особливою в моєму серці. Ви, хлопці, повинні побачити закулісся", - написала Кім Кардашьян.

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