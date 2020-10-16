Знаменитая американская красотка Ким Кардашьян засветилась в компании скандальной светской львицы Пэрис Хилтон, покорив гламурным образом

Звезда реалити-шоу поделилась совместным фото с известной блондинкой в своем Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

На снимке Пэрис и Ким запечатлены на подземной стоянке. Судя по всему, они только что вышли из машины и сейчас направляются на некое светское мероприятие. Обе красотки одеты в гламурные велюровые спортивные костюмы из новой коллекции бренда одежды, принадлежащего Кардашьян.

При этом на Пэрис более темный наряд серо-лилового оттенка с короткой курточкой, а Ким выбрала светло-бежевый костюм с топом, который позволил ей подчеркнуть ее пышную грудь. Наряд Кардашьян явно выгодно выделяет ее на фоне Хилтон. Образы обеих знаменитостей дополняют массивные очки и больший блестящие сумки.

В подписи к фото Ким назвала Пэрис своей лучшей подругой и рассказала о новой коллекции своей одежды.

Поклонники знаменитостей пришли в восторг от такого дуэта и тут же принялись писать красоткам комплименты.

До этого мы писали, что Ким поделилась фото, на котором предстала в белье, которое выпускает под собственной маркой. Лифчик в виде треугольных лоскутков ткани на бретельках смотрелся идеально. Большая грудь едва ли не выпрыгивала из белья, а благодаря сиянию кожи выглядела очень соблазнительно.

Тонкая талия и плоский живот смотрится на фото просто отлично.

Трусики обтянули части тела, подпрыгнув чуть выше бедер.

Напомним, Ким Кардашьян обтянула шелковые "дыньки" тесным бельем: "Пылкая красотка".

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