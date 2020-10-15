Американская модель, бизнесвумен и икона стиля Ким Кардашьян похвасталась роскошным телом
Звезда занимается выпуском товаров собственного бренда, сообщает Politeka.net. Красотка нередко демонстрирует на себе свои работы.
В частности, несколько часов назад Ким предстала в белье, которое выпускает под собственной маркой. Лифчик в виде треугольных лоскутков ткани на бретельках смотрелся идеально. Большая грудь едва ли не выпрыгивала из белья, а благодаря сиянию кожи выглядела очень соблазнительно.
Тонкая талия и плоский живот смотрится на фото просто отлично.
Трусики обтянули части тела, подпрыгнув чуть выше бедер.
Экс-солистка "Серебро" восхитила безупречными формами у бассейна: "Икона, 18-летние позавидуют"
Фигуристая дочь Веры Брежневой примерила смелый купальник, но что-то пошло не так: "Мама заругала?"
Ощадбанк и ПриватБанк повально закрывают отделения, названы причины: "Это не просто сокращение, а..."
Большая беда нагрянула в семью "Квартал 95", срочно нужна помощь: "Очень жаль малышку, сил ей одолеть..."
Ким упиралась руками за спиной, ее длинные шелковые волосы легли красивой ровной волной.
"Пылкая красотка" сделала себе макияж с большими ресницами и пухлыми губами, которые были немного бледными.
Фото не собрало много лайков и комментариев в открытом доступе, но, уверены, Ким получила много приятных слов в свой адрес в директ.
Напомним, Ким Кардашьян была в серебряных бикини и лосинах, ткань которых была неплотной. Также модель надела босоножки на высоких каблуках и платформе, как у стриптезерш.
Звезда дополнила образ длинными волосами русого цвета. Вероятно, это очередной парик из коллекции знаменитости.
Ранее сообщалось, что Ким Кардашьян выбрала комплект светло-бежевого цвета из удобной майки и коротких шортиков. Белье сделано в максимально удобном для носки дизайне, однако это не помешало модели продемонстрировать все изгибы своего тела, а также шикарную грудь в глубоком декольте.
Напомним, пышногрудая Ким Кардашьян опасно наклонилась в тесной маечке.
Как сообщала Politeka, аппетитная Кардашьян в крохотном купальнике изогнулась, доведя до блаженства.
Также Politeka писала, что Ким Кардашьян приняла эффектную позу в лифчике и на шпильках.