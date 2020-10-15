Знаменитость, как всегда, просто божественна

Американская модель, бизнесвумен и икона стиля Ким Кардашьян похвасталась роскошным телом

Звезда занимается выпуском товаров собственного бренда, сообщает Politeka.net. Красотка нередко демонстрирует на себе свои работы.

В частности, несколько часов назад Ким предстала в белье, которое выпускает под собственной маркой. Лифчик в виде треугольных лоскутков ткани на бретельках смотрелся идеально. Большая грудь едва ли не выпрыгивала из белья, а благодаря сиянию кожи выглядела очень соблазнительно.

Тонкая талия и плоский живот смотрится на фото просто отлично.

Трусики обтянули части тела, подпрыгнув чуть выше бедер.

Ким упиралась руками за спиной, ее длинные шелковые волосы легли красивой ровной волной.

"Пылкая красотка" сделала себе макияж с большими ресницами и пухлыми губами, которые были немного бледными.

Фото не собрало много лайков и комментариев в открытом доступе, но, уверены, Ким получила много приятных слов в свой адрес в директ.

Напомним, Ким Кардашьян была в серебряных бикини и лосинах, ткань которых была неплотной. Также модель надела босоножки на высоких каблуках и платформе, как у стриптезерш.

Звезда дополнила образ длинными волосами русого цвета. Вероятно, это очередной парик из коллекции знаменитости.

Ранее сообщалось, что Ким Кардашьян выбрала комплект светло-бежевого цвета из удобной майки и коротких шортиков. Белье сделано в максимально удобном для носки дизайне, однако это не помешало модели продемонстрировать все изгибы своего тела, а также шикарную грудь в глубоком декольте.

Напомним, пышногрудая Ким Кардашьян опасно наклонилась в тесной маечке.

Как сообщала Politeka, аппетитная Кардашьян в крохотном купальнике изогнулась, доведя до блаженства.

Также Politeka писала, что Ким Кардашьян приняла эффектную позу в лифчике и на шпильках.