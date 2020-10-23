Известные модели Кайли Дженнер и Ким Кардашьян показались вместе

На фото Кайли и Ким позируют в майках и трусиках в душе. Девушки были совсем мокрые, а на них лилась вода. Звезды без стыда демонстрировали аппетитные формы на очень горячем снимке. На других кадрах Ким и Кайли тоже вместе в разных ситуациях. На последнем фото девушки были в шикарных платьях. Об этом мпишет Politeka.net со ссылкой на фан-страничку знаменитости.

"С днем рождения Ким", - подписал администратор группы в Инстаграм.

Фанаты поставили более 13 тысяч лайков и написали комментарии:

"Это мой день рождения тоже, лол", "Кайли королева", "Буквальное совершенство", "Они появились на этой фотографии", "Это тоже день рождения моего сына", "Привет, красавица, как у тебя дела сегодня вечером?", "Королевы", "Слишком много пластика в одной точке", "Привет Кайли. Почему ты не спишь", "Дай бог здоровья Ким Кардашьян, она помогла всей своей семье", "Мне нравится платье Кайли на втором слайде".

Сообщалось, что популярная американская модель и бизнесвумен Кайли Дженнер покорила видами в бикини.

Красотка была в крохотном бикини, которое подчеркнуло ее роскошные объемы.

Грудь едва ли не выскальзывала из маленького лифчика, что придавало образу большей интриги и пикантности.

Напомним, Кайли Дженнер повиляла пышными бедрами в дерзком мини

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