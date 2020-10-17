Американская модель и бизнесмен Ким Кардашьян похвасталась великолепной фигурой, нарядившись в тесный наряд

Снимки красотка опубликовала в Instagram, передает Politeka.

Так, на первом снимке Ким позирует в гардеробной, нарядившись в тесный топ и белье. Из-за этого кажется, что формы знаменитости буквально «рвутся» на свободу.

На другой фотографии Кардашьян уже в другом, не менее облегающем наряде. Знаменитость решила позировать полулежа, демонстрируя роскошные ноги.

«Вот это формы. Так и рвутся наружу», «огонь, малышка», «ох, милый ангел», «божественная ким», «вот это крошка», «Ким, тебе любой наряд к лицу», «это слишком бомбично», - пишут ее поклонники.

Как сообщалось до этого, Кардашьян показала великолепную фигуру в стрингах и платье с вырезом.

Так, девушку называют иконой стиля, хотя такого мнения придерживаются не все. Несмотря на это, страница красотки в сети уверенно растет.

Каждый новый снимок Кардашьян вызывает настоящую бурю эмоций со стороны поклонников, часть из которых критикует звезду. Не стали исключением и новые фотографии - на них модель позирует в черном облегающем платье с вырезом сзади.

Напомним, Ким Кардашьян обтянула шелковые "дыньки" тесным бельем: "Пылкая красотка".

Как сообщала Politeka, пышногрудая Ким Кардашьян опасно наклонилась в тесной маечке: самый лучший ракурс.

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