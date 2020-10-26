Відома актриса Тетяна Кравченко, яка найбільше запам'яталася роллю Валюхи в "Сватах", заінтригувала черговим знімком
Після оглушливого успіху серіалу багато шанувальників бачать у виконавиці однієї з головних ролей багатосерійного фільму дуже дорогої людини, передає Politeka.net.
І хоча у артистки немає особистої сторінки в Instagram, фанати ведуть таку замість її. На фан-акаунті регулярно з'являються знімки з полюбилася багатьом Валюхою.
Так, на новому фото радісна Кравченко позує з букетом білих квітів поруч з дівчиною і хлопчиком. Артистка яскрава нафарбована, особливо приваблює погляду насіщенная червона помада.
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При цьому фото підписано просто»всі разом".
Такий знімок дуже заінтригував шанувальників артистки. Багато хто став припускати, що це ймовірно онуки актриси.
» Це онуки«, " швидше онуки вони дуже схожі. Онуки несуть наші гени. Тому сильно схожий", "обожнюю», «ви супер», "Пончики", - пишуть в коментарях.
Однак на знімку Тетяна Кравченко відображена з фанатами після гастролей з виставою" чужа дружина " в Тамбові, пишуть місцеві ЗМІ.
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