Зростання відбудеться в кілька етапів, починаючи з січня наступного року
Збільшення зарплат торкнеться наступної категорії громадян: викладачів у закладах професійної та професійної освіти. Про це передає Politeka.net з посиланням на прес-службу Міносвіти України.
Так, якщо викладачі вищої категорії в січні цього року мали посадовий оклад у розмірі 5 тис. 087 грн, а у вересні цього року - 5 тис.385 грн, то в 2021 році зарплата збільшиться до 6 тис. 461 грн, а в липні - 7 тис. 001 грн.
Посадовий оклад керівника закладу професійної, спеціальної освіти (17 тарифний розряд) у січні поточного року становив 6 тис.306 грн, у вересні - 6 тис. 675 грн. Передбачається, що з січня 2021 зарплата збільшиться до 8 тис.010 грн, а з липня 2021 - до 8 тис. 679 грн.
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Загалом протягом 2021 року зарплати працівників освіти будуть збільшені майже на 30%.
Раніше ми повідомляли, деякі українці можуть розраховувати на підвищення зарплат протягом 12 місяців. Такі дані вказані в звіті, який був представлений НБУ.
За інформацією держрегулятора, в Україні зросла кількість компаній, які протягом наступного року готові підвищити зарплати своїм співробітникам.
Згідно з опитуванням, таких компаній 55,7% (36,5% у минулому кварталі). І тільки 3,6% компаній висловилися за скорочення зарплат своїм працівникам. Найкращі очікування щодо збільшення фонду оплати праці, як йдеться у звіті Нацбанку, мають великі підприємства.
Кожне десяте підприємство готове наймати нових співробітників, а до скорочення персоналу готуються 21% опитаних (кожен п'ятий). У підсумку негативний баланс очікувань склав мінус 10,8%.
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