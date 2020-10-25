Повезет не всем

Украинцы получат первые выплаты уже в следующем месяце



Как передает Politeka.net, категории граждан, для которых предусмотрены доплаты озвучили в пресс-службе Министерства обороны Украины.

Так, надбавки получат военнослужащие военно-медицинских учреждений, которые берут непосредственное участие в лечении больных "китайским" вирусом.



Министр обороны Андрей Таран отметил, что дополнительная доплата в размере до 300 процентов заработной платы до этого военным не начислялась.

"Чтобы устранить эту несправедливость, принято решение выплачивать военным медикам денежные премии, согласно с Дисциплинарным уставом ВСУ, в том числе из фонда Министра обороны Украины. Данные выплаты будут начисляться за период от 2 июня 2020 года", - отметил глава Минобороны.

Чтобы получить поощрения, военнослужащий должен предъявить справку учреждения здравоохранения с информацией о поденного учета фактического времени выполнения работ по лечению больных и отнесении лица к соответствующей категории.

Первые выплаты будут начислены уже в ноябре.

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