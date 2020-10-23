Сотни жалоб поступает в Нацбанк от украинцев, чьи счета для зарплаты, пенсий или других социальных выплат оказались арестованными и, как следствие, заблокированными

В НБУ объяснили, почему так происходит, как избежать подобной ситуации и что делать, если уже случилось. Об этом передает Politeka.net со ссылкой на Минфин.

Наиболее частым вопросом, который задают жалобщики, является: имеет ли банк право наложить арест на личные средства клиента, если он имеет кредитный долг (или неоплаченные штрафы, алименты или другие обязательства)?

НБУ разъясняет, что подписывая кредитный договор, украинцы соглашаются с обязательствами о погашении тела кредита, включая комиссию и проценты. Если же заемщик нарушает, то учреждение имеет право обратиться к государственному или частному исполнителю и в суд.

"Эти исполнительные органы могут арестовать средства на вашем счету", - предупреждают в НБУ.

Особенно украинцев беспокоит, могут ли арестовать счет с зарплатой, пенсией или соцвыплатами.

Отмечается, что банки могут не иметь технической возможности выделить для так называемых средств целевого назначения отдельный счет, а поэтому счет, который открывается для зарплат, пенсий, стипендий и т.п. - по условиям банковского обслуживания, является обычным текущим счетом. То есть это счет физического лица для собственных нужд, на него могут зачисляться любые средства, а не только средства целевого назначения.

Вот как раз на текущий счет арест и могут наложить.

Если же банк все же открыл отдельный счет исключительно для зачисления целевых поступлений - все равно это не значит, что отчисления на погашение долга по кредиту, штрафами или алиментами не будут взиматься.

"Взыскание с целевых выплат должника осуществляется теми, кто собственно, начисляет зарплату, пенсию, стипендию и т.п. на основании документов от исполнителей. Общий размер удержаний может составлять от 20 до 50 процентов выплат, - говорится в разъяснении. - То есть на банковский счет поступает сумма, с которой работодатель (учреждение, организация и т.д.) уже удержал средства на погашение долга".

Если банк уже арестовал счет с целевыми средствами, то следует обратиться в органы исполнительной службы и предоставить документальное подтверждение того, что текущий счет используется исключительно для зачисления целевых выплат. Это может быть справка бухгалтерии с места работы, учебы, социального страхования, пенсионного фонда и тому подобное.

Если исполнительная служба не снимет арест, то следует решать вопрос в суде.

Дабы не попадать в такие непростые ситуации, НБУ советует избегать задолженностей, напоминая, что, к примеру, кредит, который человек не в состоянии вовремя "гасить", можно рекструктуризовать.

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