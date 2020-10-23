Сотни жалоб поступает в Нацбанк от украинцев, чьи счета для зарплаты, пенсий или других социальных выплат оказались арестованными и, как следствие, заблокированными

В НБУ объяснили, почему так происходит, как избежать подобной ситуации и что делать, если уже случилось. Об этом передает Politeka.net со ссылкой на Минфин.

Наиболее частым вопросом, который задают жалобщики, является: имеет ли банк право наложить арест на личные средства клиента, если он имеет кредитный долг (или неоплаченные штрафы, алименты или другие обязательства)?

пенсионер, пенсии, банк

НБУ разъясняет, что подписывая кредитный договор, украинцы соглашаются с обязательствами о погашении тела кредита, включая комиссию и проценты. Если же заемщик нарушает, то учреждение имеет право обратиться к государственному или частному исполнителю и в суд. 

Популярные статьи сейчас

Тарзан разразился откровениями о "мразях" и нищете после измены Наташе Королевой: "Тебе плевать..."

Экс-солистка "Серебро" на диване вывалила из декольте свои аппетитные полушария: "Положи руку на..."

Пышногрудые Лорак, Лобода, Королева, Асмус и другие красотки свели с ума видом в корсетах: топ лучших декольте

Как выглядели и кем были мамы Пугачевой, Ротару, Аллегровой и других звезд: топ фото из семейных альбомов
Показать еще

"Эти исполнительные органы могут арестовать средства на вашем счету", - предупреждают в НБУ.

Особенно украинцев беспокоит, могут ли арестовать счет с зарплатой, пенсией или соцвыплатами.

Отмечается, что банки могут не иметь технической возможности выделить для так называемых средств целевого назначения отдельный счет, а поэтому счет, который открывается для зарплат, пенсий, стипендий и т.п. - по условиям банковского обслуживания, является обычным текущим счетом. То есть это счет физического лица для собственных нужд, на него могут зачисляться любые средства, а не только средства целевого назначения.

Вот как раз на текущий счет арест и могут наложить.

банк кредит коммуналка выплаты платежи субсидия люди

Если же банк все же открыл отдельный счет исключительно для зачисления целевых поступлений - все равно это не значит, что отчисления на погашение долга по кредиту, штрафами или алиментами не будут взиматься.

"Взыскание с целевых выплат должника осуществляется теми, кто собственно, начисляет зарплату, пенсию, стипендию и т.п. на основании документов от исполнителей. Общий размер удержаний может составлять от 20 до 50 процентов выплат, - говорится в разъяснении. - То есть на банковский счет поступает сумма, с которой работодатель (учреждение, организация и т.д.) уже удержал средства на погашение долга".

Если банк уже арестовал счет с целевыми средствами, то следует обратиться в органы исполнительной службы и предоставить документальное подтверждение того, что текущий счет используется исключительно для зачисления целевых выплат. Это может быть справка бухгалтерии с места работы, учебы, социального страхования, пенсионного фонда и тому подобное.

Если исполнительная служба не снимет арест, то следует решать вопрос в суде.

суд

Дабы не попадать в такие непростые ситуации, НБУ советует избегать задолженностей, напоминая, что, к примеру, кредит, который человек не в состоянии вовремя "гасить", можно рекструктуризовать.

Напомним, Нацбанк сообщил плохие новости, как это коснется украинцев: "Семь банков..."

Как сообщала Politeka, выдача кредитов по-новому, какие изменения уготовили украинцам: "Не более одной минимальной зарплаты..."