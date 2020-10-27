Відома українська співачка Світлана Лобода, яка живе і будує кар'єру в Росії, показала, як проводить час у відпустці

На фото красуня позувала в купальнику. Світлана знімала себе досить близько, демонструючи пружне тіло і пишний бюст перед фанатами. Волосся у співачки було розпущеним, а образ артистка доповнила прикрасами на шиї. Лобода підійшла на пляжі до факела і показала себе біля вогню. Кадри вийшли цікавими і навіть спокусливими. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати нічого не писали під публікацією і не ставили лайки, але так і хочеться додати: "кращий вигляд, так виглядає рай".

Повідомлялося, що популярна українська співачка Світлана Лобода похвалилася стрункими ніжками в латексі.

Артистка підкреслила тонку талію товстим паском. Також співачка одягла прозору сорочку, під якою здався картатий топік.

Повідомлялося, що популярна українська співачка Світлана Лобода показала бездоганну фігуру, вбравшись в крихітне бікіні.

На опублікованих знімках Лобода позує в крихітному чорному бікіні, яке ефектно підкреслює її і без того точену фігуру.

Нагадавши, грайлива Лобода у вузьких шортах нагнулася перед камерою, засвітивши зайве

А ще Politeka писала, що Лобода на тлі пальм дала помилуватися розкішним бюстом

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