Известная певица Светлана Лобода показала, как проводит отдых

Звезда в этот раз показалась в черном купальнике, а образ дополнила украшениями на шее. Волосы у Светланы были распущенными и растрепанные ветром. Певица смотрела в объектив камеры, хвастаясь идеальной фигурой. Красотка, как можно заметить по пальмам, отправилась в отпуск. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты не писали комментарии и не ставили лайки, так как кадр был выброшен в сторис Инстаграм, но так и хочется добавить: "Хороша"

Ранее мы сообщали, что популярная украинская певица Светлана Лобода показала безупречную фигуру, нарядившись в крохотное бикини.

На опубликованных снимках Лобода позирует в крохотном черном бикини, которое эффектно подчеркивает ее и без того точеную фигуру. Как можно заметить, загар у певицы просто невероятный.

«Тело просто эталон... золотая рыбка...», «богиня», - пишут ее поклонники", - писали фанаты.

Мы писали, что популярная исполнительница Светлана Лобода решила порадовать поклонников, показав главную гордость в облегающем наряде.

«Друзья, Спасибо вам за преданность и любовь все эти годы. Экспериментальный Альбом #SoldOut трижды платиновый!! Сингл #BoomBoom уже получил свою первую платину. Как говорится : "Верчу-кручу куда хочу"», - говорится в сообщении.

Напомним, роскошная Лобода подразнила видами в платье с экстремальным разрезом

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А еще Politeka сообщала, что красотка-сестра Лободы игриво оголилась и показала, как балует себя по утрам



