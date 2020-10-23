38-летняя певица Светлана Лобода впечатлила броским нарядом во время последнего концерта
Как передает Politeka.net, звезда опубликовала свежие фото в своем микроблоге в Инстаграм, на которых показала эффектный образ во время онлайн-выступления.
Так, Светлана продемонстрировала точеную фигурку во всевозможных ракурсах в черных узких штанах из латекса, а также темно-зеленой блузе с длинным рукавом и широким поясом. При этом мегаглубокое декольте до пупка способно свести с ума кого угодно.
Образ роковой красотки, немного брутальный, но по женственному изящный, дополнили стильные очки и остроконечные туфли на шпильке.
"Концерт Мегафон уже в доступе ❤️🙋♀️ Вы смотрели?😁", - подписала блондинка кадры.
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Пользователи кинулись комментировать, не скрывая своего восторга:
"концерт был офигенный😍 спасибо Вам большое ❤️"
"Светочка❤️❤️, просто брааво, какая ты крутая, умничка, обожааю тебя, концерт обалденный, уровень наивысший👏"
"Огненная🔥😻"
"Света, СуперСтар:)))"
"Очень эффектное фото!"
"хоть и он-лайн , но будто рядом с Вами😻 мощно❤"
Ранее мы сообщали, Лобода ошеломила ярким фото из ванны - с огромным букетом роз и усыпанной лепестками пенкой.
При этом особое внимание пользователей привлекло кольцо певицы на безымянном пальце и многозначительная фраза, посвященная тайному мужчине:
«У меня есть вы, ваша любовь, обожаемая семья. У меня есть ты...»
Пост артистки вызвал бурную реакцию.
«А у кого-то свадьба скоро!», «Ты про Тилля?)», «Кольцо, я так понимаю, помолвочное», «Скоро свадьба?», «Ага, предложение Свете Тилль сделал», - поклонники стали расспрашивать о предстоящей свадьбе.
Напомним, что Лобода в необычном купальнике продемонстрировала роскошное тело: «Все напоказ! Дети же смотрят!»
Также Politeka писала, что 9-летняя дочь Лободы поразила недетским поведением, певица попросила совет: "Удивляюсь, откуда в этой..."