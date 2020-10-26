Актриса прикувала до себе здивовані погляди

37-річна турецько-німецька актриса Мер'єм Узерлі, яка зіграла Хюррем-султан у "Величному столітті", здивувала грайливим настроєм в новому відео

Як передає Politeka.net, зірка опублікувала свіжі кадри в своєму мікроблозі в Instagram, на яких постала спочатку в автомобілі, а потім у власному ресторані Nosh Nosh (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

Закутана в теплий бежевий шарф вагітна Мер'єм розповідала щось в передчутті чудового проведення часу, поки їхала в машині. Потім красуня постала в ресторані, насолоджуючись шоколадними цукерками й чашкою гарячого напою.

Примітно, що актриса примудрилася показати "фокуси" з ласощами, то засовуючи їх в рот, то висовуючи. Також по-дитячому гримасувала, цілувала чашку і не соромилася поводитися трохи неадекватно на камеру. По всьому помітно, що Мер'єм, яка незабаром вдруге стане мамою, ловила кайф.

Користувачі кинулися коментувати побачене, не скуплячися на компліменти в коментарях:

"ти красива"

"Люблю тебе, мер'єм, продовжуй посміхатися"

"Хочу піти в Nosh Nosh тільки для того, щоб побачити тебе, красива султанша Хуррем"

"Кращий вибір для швидкого пробудження ✊ 😅 😅 😅 "

"😍Обожнюю тебе 🔥 🔥 🔥 🔥 "

"ти дуже мила😍 🧁 я з'їм тебе!♥ ️ ♥ ️ ♥ ️!

Раніше ми повідомляли, Узерлі показала бекстейдж до пікантної фотозйомки. Актриса приспустила сукню і покрутила плічками перед камерою, дивуючи млосним виразом обличчя.

"Занадто солодка крихітка. Супер виглядаєш», "красуня", "ого, не впізнаю тебе. Така красива", «найкрасивіша», «ти просто найкраща, Мер'єм", "Вид казковий. Тобі йдуть кучерики", - коментували користувачі.

Нагадаємо, що Мер'єм Узерлі змінилася до невпізнання: "що за дівчинка?».

Як повідомляла Politeka, Мер'єм Узерлі показала нову себе, Роксолану більше не впізнати: "що сталося зі шкірою?".