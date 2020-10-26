Відома модель Альона Омович, яку називають Українською Кардаш'ян, показала себе в незвичайному образі

На фото красуня була в шортиках і піджаку, який залишила розстебнутим. Дівчина доповнила образ стильними чобітьми, а сама сиділа в кріслі. Як можна помітити, Омович не одягла білизну, тому хвалилася пишним бюстом, який визирав з-під вбрання. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили понад 7 тисяч лайків і написали коментарі:

"Навіщо так ноги розкидати", "шалено спокуслива", "гаряча дитинко Олена", "ти надихаєш мене, сподіваюся, ти відповіси це буде багато означати для мене", "Мда, на тобі все виглядає дуже погано", "Ошизенная просто)) ось реально) можеш плиз порадувати, і написати смсочку в ЛС?) ", "Привіт, дуже красиве фото", "я люблю тебе, ти прекрасна".

Повідомлялося, що відома українська модель Олена Омович засвітила свої пишні форми в дзеркалі, вразивши сміливим фото.

Омович вирішила сфотографувати себе на телефон в невеликому настільному дзеркалі. При цьому модель виявилася оголеною. У дзеркалі видно її пишні груди, яку Омович не так давно збільшила до шостого розміру. Свій відвертий образ модель доповнила яскравим макіяжем з червоною губною помадою.

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