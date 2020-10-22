Известная модель Алена Омович, которую называют украинской Кардашьян, показала себя в максимально горячем ракурсе
На фото Омович позировала в штанах и белом топе. Наряд был настолько маленьким у Алены, что шестой размер груди прямо выпирал из него. Девушка снимала себя на камеру и показывала самые аппетитные части тела в сторис. Стоит добавить, что красотка засветила и идеальную талию на кадре. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"Наелась. Лежу довольная", - подписала кадры модель.
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Фанаты не смогли поставить лайки или написать комментарии, так как видео опубликовано в сторис Инстаграм, где подобных возможностей нет, но так и хочется добавить: "Сейчас выпрыгнут".
Сообщалось, что известная киевская модель Алена Омович показала новый образ в "невидимом" платье.
Омович подчеркнула свой бюст благодаря платье телесного цвета на тонких бретельках. Девушка не только едва втиснула пышную грудь в платье маленького размера.
Мы писали, что известная киевская модель Алена Омович, впечатлила видом на отдыхе.
На одном из фан аккаунтов появился жаркий кадр из раннего отдыха модели. Девушка предстала в ярко-оранжевом бикини и покрутила ягодицами прямо перед объективом.
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