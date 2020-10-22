Известная модель Алена Омович, которую называют украинской Кардашьян, показала себя в максимально горячем ракурсе

На фото Омович позировала в штанах и белом топе. Наряд был настолько маленьким у Алены, что шестой размер груди прямо выпирал из него. Девушка снимала себя на камеру и показывала самые аппетитные части тела в сторис. Стоит добавить, что красотка засветила и идеальную талию на кадре. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Наелась. Лежу довольная", - подписала кадры модель.

Фанаты не смогли поставить лайки или написать комментарии, так как видео опубликовано в сторис Инстаграм, где подобных возможностей нет, но так и хочется добавить: "Сейчас выпрыгнут".

Сообщалось, что известная киевская модель Алена Омович показала новый образ в "невидимом" платье.

Омович подчеркнула свой бюст благодаря платье телесного цвета на тонких бретельках. Девушка не только едва втиснула пышную грудь в платье маленького размера.

Мы писали, что известная киевская модель Алена Омович, впечатлила видом на отдыхе.

На одном из фан аккаунтов появился жаркий кадр из раннего отдыха модели. Девушка предстала в ярко-оранжевом бикини и покрутила ягодицами прямо перед объективом.

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