"Не можна бути таким красивим»

Популярний російський співак Сергій Лазарєв, якому приписують таємний роман з Ані Лорак, похвалився змінами зовнішності

На своїй сторінці в Instagram артист показав, як виглядає зараз. Про це пише Politeka.net.

"Ось навіть не знаю, як коментувати зараз відсутність бороди знову. Ну все, років десяток з плечей геть", - каже артист.

Лазарєв пояснив, що йому довелося поголитися через роботу в театрі.

«Але нічого, волосся не відросте", - додав він.

Раніше ми писали, що Лазарєв показав фото, на якому позує на тлі водойми і гір вдалині. Співак розслаблено сперся на Тоненьке деревце і задумливо дивиться кудись убік. На ньому проста і зручна одяг якраз для вилазки на природу: коричневі штани, біла футболка і сорочка в клітку.

"Задумливий, серйозний і трохи втомлений... другий день найскладніших зйомок... але все благо...",- підписав своє фото артист.

Його шанувальники не змогли пройти повз такого кадру.

"Сергій В'ячеславович! Який Ви красивий! Хочу скоріше побачити цей шедевр», «ну як можна так виглядати при таких ранніх підйомах», "не можна бути таким красивим", - писали в мережі.

Нагадаємо, зірка фільмів " Квартал 95 "засвітилася з" волохатим " Лазарєвим, пікантне фото.

Як повідомляла Politeka, "коханець" Лорак Сергій Лазарєв підкорив чоловічим шармом в задумливому образі.

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