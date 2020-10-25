Популярный российский певец Сергей Лазарев поделился трогательным постом, посвященным своему бывшему коллеге, мужу Регины Тодоренко Владу Топалову

Артист, которому приписывают тайный роман с украинской певицей Ани Лорак, поздравил своего партнера по группе SMASH с днем рождения. Об этом пишет Politeka.net.

Лазарев написал, что с Топаловым его связывала не только работа, но и самая настоящая дружба и даже подобие братских уз.

«Владька! Братик! С Днем Рождения!!! Будь счастлив! Очень тебя люблю и горжусь тобой! Рад, что мы вновь так тесно и крепко дружим, как раньше! Все-таки, дружба, проверенная годами и трудностями - самая крепкая! С Днем Рождения, Тёпа!», - написал певец.

Он также поделился совместным фото с Топаловым, на котором они позируют на улице в простой повседневной одежде и довольно улыбаются.

Поклонники певцов не смогли пройти мимо такого поста.

«Влад с днём рождения счастья, любви, и по больше хороших и преданных друзей», «Это точно! Будьте здоровы мальчики. Храни вас Бог!», «Классные оба. Присоединяемся к поздравлениям», «Энергия фотографии зашкаливает)», «Разница в возрасте как будто лет 15», «Серега тут красавчик))) по сравнению с Топаловым», - пишут люди.

Ранее мы писали, что Лазарев показал фото, на котором позирует на фоне водоема и гор вдалеке. Певец расслабленно облокотился на тоненькое деревце и задумчиво смотрит куда-то в сторону. На нем простая и удобная одежда как раз для вылазки на природу: коричневые штаны, белая футболка и рубашка в клетку.

«Задумчивый, серьезный и немного уставший... второй день сложнейших съёмок... но всё благо...», - подписал свое фото артист.

Напомним, звезда фильмов "Квартал 95" засветилась с "волосатым" Лазаревым, пикантное фото.

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