Популярный певец Сергей Лазарев, которого называют еще "любовником Ани Лорак", заинтриговал фанатов снимком из Турции
Новая публикация появилась в личном микроблоге музыканта в Instagram.
Так, российский исполнитель заинтриговал фанатов обручальным кольцом на безымянном пальце.
По словам Сергея Лазарева, он отправился в Турцию вместе с режиссером Аланом Бадоевым для съемок нового клипа. А примерить роскошное кольцо ему пришлось из-за работы.
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Более того, в новом клипе Сергей Лазарев будет сниматься с красоткой Катей, о которой он уже рассказал своим поклонникам.
"Мы начинаем съемки... Мы бодры, веселы. И самое главное, что у нас прекрасная команда, и красивая героиня. Да, я снимаюсь тут не один в клипе, будет еще красивая героиня. Ее зовут Катя, она уже в кадр пошла", - признался музыкант в своих Stories.
Стоит отметить, что Сергей Лазарев держит в секрете нюансы своей личной жизни, а СМИ активно приписывают ему роман с украинской звездой Ани Лорак.
Ранее мы рассказывали, как Сергей Лазарев проговорился о личной жизни.
Так, у мужчины есть двое детей. Сын Никита пяти лет и дочь Аня, которой всего годик.
Несмотря на столь юный возраст, девочка бывает бьет своего брата, поскольку не в состоянии пока что-либо объяснить. Однако сам Лазарев не расстраивается и откровенно говорит с сыном.
«Подожди, Никитушка, она пока не может ничего объяснить, не понимает ничего, поэтому терпи», - рассказывал ранее музыкант.
Напомним, что Маленький сын Сергея Лазарева затмил своим талантом детей Киркорова и Асмус
Как сообщала Politeka, любовница Лазарева впервые прервала молчание
Также Politeka писала, что Лазарев проговорился о личной жизни, такого никто не ожидал