Сергей Лазарев показал уставшего себя на природе

Популярный российский певец, которому многие приписывают тайный роман с Ани Лорак, поделился новым снимком в своем Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

На фото Лазарев позирует на фоне водоема и гор вдалеке. Певец расслабленно облокотился на тоненькое деревце и задумчиво смотрит куда-то в сторону. На нем простая и удобная одежда как раз для вылазки на природу: коричневые штаны, белая футболка и рубашка в клетку.

«Задумчивый, серьезный и немного уставший... второй день сложнейших съёмок... но всё благо...», - подписал свое фото артист.

Его поклонники не смогли пройти мимо такого кадра.

«Сергей Вячеславович! Какой Вы красивый! Хочу поскорее увидеть этот шедевр», «ну как можно так выглядеть при таких ранних подъемах», «Нельзя быть таким красивым», «Потрясающий», «Такой финский парень», «Красив до невозможности! Сергей Вячеславович, поделитесь секретом?», «Загнанный волк одиночка», - пишут люди.

Ранее мы писали, что Лазарев заинтриговал фанатов обручальным кольцом на безымянном пальце.

По словам Сергея Лазарева, он отправился в Турцию вместе с режиссером Аланом Бадоевым для съемок нового клипа. А примерить роскошное кольцо ему пришлось из-за работы.

Более того, в новом клипе Сергей Лазарев будет сниматься с красоткой Катей, о которой он уже рассказал своим поклонникам.

Напомним, восхищенный Лазарев поведал о своей красавице Кате, на пальце уже обручальное кольцо: "Я не один тут...".

Как сообщала Politeka, счастливый "любовник" Ани Лорак ошеломил обручальным кольцом, фото уже в сети.

Также Politeka писала, что дерзкий «ухажер» Лорак Лазарев раздразнил обнаженным торсом в кровати: жаркие кадры.