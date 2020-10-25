Российская актриса Настя Задорожная показала поклонникам, как выглядела в начале "нулевых"

Архивные кадры звезда опубликовала в своем личном микроблоге Instagram.

Так, звезда фильмов "Квартал 95" похвасталась снимками журналов, на обложке которых она позировала 10-15 лет назад.

"Обложки. Вторая порция. Нулевые - вы были классные", - подписала Настя Задорожная архивные снимки.

На снимках можно увидеть российскую актрису в различных образах, которые в те времена были популярными среди молодежи. А на одной из обложек Настя Задорожная позировала с молодым Сергеем Лазаревым, которого совершенно не узнать.

Пользователи мгновенно отреагировали на публикацию и вместе с российской актрисой "понастальгировали".

"Наша поп-принцесса", "И ведь все были раскуплены", "С Сережей топ", "Мурашки от того времени , особенно от этих журналов!) помню в мой родной город Челябинск приезжали на день города , это было нечто, никто столько народу не собирал , как все пели « ябольше не хочу верить» и «но все равно я буду».Эх были времена", "А Сережа-то ге...", "Можно обратно, туда где мне 17", " Верните меня в то время? У меня дома в этих журналах весь шкаф бы забит) Тратила деньги в школе не на столовую, а бежала после уроков в роспечать, за журналами, любимое время, как оно быстротечно....", "Красавица", - написали они в комментариях.

До этого мы рассказывали, что 35-летняя звезда фильмов "Квартал 95" Анастасия Задорожная не удержалась, чтобы не поделиться с публикой своим супружеским счастьем.

Актриса опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в стильном брючном костюме молочного оттенка и кедах. На черно-белом снимке девушка стояла посреди улицы в объятиях возлюбленного: растрепанная Настя прижалась к нему, одарив искренней, широкой улыбкой.

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