Популярный российский певец Сергей Лазарев, которому приписывают тайный роман с Ани Лорак, похвастался переменами внешности

На своей странице в Инстаграм артист показал, как выглядит сейчас. Об этом пишет Politeka.net.

«Вот даже не знаю, как комментировать сейчас отсутствие бороды опять. Ну все, лет десяток с плеч долой», - говорит артист.

Лазарев объяснил, что ему пришлось побриться из-за работы в театре.

«Но ничего, волосы не зубы отрастут», - добавил он.

Ранее мы писали, что Лазарев показал фото, на котором позирует на фоне водоема и гор вдалеке. Певец расслабленно облокотился на тоненькое деревце и задумчиво смотрит куда-то в сторону. На нем простая и удобная одежда как раз для вылазки на природу: коричневые штаны, белая футболка и рубашка в клетку.

«Задумчивый, серьезный и немного уставший... второй день сложнейших съёмок... но всё благо...», - подписал свое фото артист.

Его поклонники не смогли пройти мимо такого кадра.

«Сергей Вячеславович! Какой Вы красивый! Хочу поскорее увидеть этот шедевр», «ну как можно так выглядеть при таких ранних подъемах», «Нельзя быть таким красивым», - писали в Сети.

Напомним, звезда фильмов "Квартал 95" засветилась с "волосатым" Лазаревым, пикантное фото.

Как сообщала Politeka, «любовник» Лорак Сергей Лазарев покорил мужским шармом в задумчивом образе.

Также Politeka писала, что восхищенный Лазарев поведал о своей красавице Кате, на пальце уже обручальное кольцо: "Я не один тут...".