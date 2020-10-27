Російська модель і блогерка Яна Кошкіна, яку називають новою «нареченою» Гаріка Харламова, поділилася одкровенням

Як повідомляє Politeka.net, красуня заінтригувала постів у своєму Instagram.

Лежачи на дивані, Кошкіна записала звернення, в якому розповіла про несподіваний інцидент.

"Коротше, зйомка у нас сьогодні пішла не за планом. І я така, притулилася тут на диванчику подрімати. Прокидаюся, подивіться, що мені поклали. Подивіться, шоколадку. Поки я спала. Так приємно. Я навіть не знаю, хто. Признавайтесь, хто це зробив. Так приємно", - розповіла актриса.

Раніше, Кошкіна захопила мережу знімками в чуттєвому образі.

Так, Кошкіна приміряла бежевий комбінезон, який вигідно підкреслив її яскраву зовнішність. При цьому красуня не стала застібати верхні гудзики, подражнивши своїми пишними грудьми в глибокому декольте. На деяких знімках помітний виглядає бюстгальтер моделі.

На фото Яна спокусливо позує, стоячи біля стіни і напівлежачи на дивані.

Відзначимо, що Кошкіної і Харламову приписують роман після того, як їх разом бачили на вечірці у Ляйсан Утяшевої. Чутки з'явилися після того, як шоумен оголосив про своє розлучення з актрисою Христиною Асмус.

Нагадаємо, що Яна Кошкіна задерла ноги в міні-сукні і розбурхала хижим чином: "дика кішка".

Як повідомляла Politeka, Яна Кошкіна побешкетувала в ліжку і показала розтяжку: "Хороша кішка".

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