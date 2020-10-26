50-річний стриптизер Сергій Глушко, відомий як Тарзан, відчуваючи за собою провину перед дружиною Наташею Корольовою, зважився на відчайдушний хід

Як передає Politeka.net, артист опублікував свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому продемонстрував всю свою любов до скривдженої через зраду Корольової. Принаймні Тарзан був у своєму стилі: епатувати публіку голими фото йому далеко не в новинку.

Глушко максимально близько зняв свій оголений торс: на фото видно кожну "тріщинку". Стриптизер поклав на живіт руку з золотим браслетом у вигляді слова "love".

Яскраве фото-вибачення Сергій супроводив проникливими віршами. Так, ліричний герой вів дозвільне життя - "жив, співав, танцював - не тужив" - поки йому не плюнули в душу. Але ніхто не кинувся допомогти "розчавленому" герою, окрім Неї.

"Люди, як сірі миші

все моє тіло гризуть...

я був настільки розчавлений,

переможений,

думав, що ангелами

знедолений,

- де ж ви так високо

летите? !!!

- хіба допомогти ви мені

не хочете?!!!!!!

вслухуюся в небеса -

..... тиша ....

"Тут я", - раптом тихо сказала

ВОНА ... "



"Моїй дружині присвячується", - підсумував романтично налаштований Глушко.

Раніше ми повідомляли, коханка Тарзана, 28-річна краснодарська актриса Анастасія Шульженко днями ошелешила новиною: дівчина намірилася спробувати щастя на співочому терені.

Користувачі тут же накинулися на неї, мовляв, не тільки чоловіка вкрала у Корольової, але ще й вирішила переплюнути в таланті.

"Нічого, коли небудь і у тебе мужика відведуть. Потім зрозумієш як це руйнувати чужу сім'ю. Тарзан не краще, але й ти убога. Ти і мезинця Корольової не стоїш. Пісні напевно страждальницькі вирішила співати😂"; "Все було зрозуміло з самого початку!! вона готова на все заради грошей і становища!!"; "Ну тепер і ця заспівала! Абзац! Приїхали!", - пишуть в коментарях на сторінці дівчини в Instagram.

Нагадаємо, що Шульженко з лікарняного ліжка завила про несправедливість: "за що я так важко розплачуюся?".

Як повідомляла Politeka, Шульженко після реанімації висунула жорсткий ультиматум чоловікові Корольової: "якщо він публічно...".