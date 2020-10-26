50-річний стриптизер Сергій Глушко, відомий як Тарзан, відчуваючи за собою провину перед дружиною Наташею Корольовою, зважився на відчайдушний хід
Як передає Politeka.net, артист опублікував свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому продемонстрував всю свою любов до скривдженої через зраду Корольової. Принаймні Тарзан був у своєму стилі: епатувати публіку голими фото йому далеко не в новинку.
Глушко максимально близько зняв свій оголений торс: на фото видно кожну "тріщинку". Стриптизер поклав на живіт руку з золотим браслетом у вигляді слова "love".
Яскраве фото-вибачення Сергій супроводив проникливими віршами. Так, ліричний герой вів дозвільне життя - "жив, співав, танцював - не тужив" - поки йому не плюнули в душу. Але ніхто не кинувся допомогти "розчавленому" герою, окрім Неї.
"Люди, як сірі миші
все моє тіло гризуть...
я був настільки розчавлений,
переможений,
думав, що ангелами
знедолений,
- де ж ви так високо
летите? !!!
- хіба допомогти ви мені
не хочете?!!!!!!
вслухуюся в небеса -
..... тиша ....
"Тут я", - раптом тихо сказала
ВОНА ... "
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"Моїй дружині присвячується", - підсумував романтично налаштований Глушко.
Раніше ми повідомляли, коханка Тарзана, 28-річна краснодарська актриса Анастасія Шульженко днями ошелешила новиною: дівчина намірилася спробувати щастя на співочому терені.
Користувачі тут же накинулися на неї, мовляв, не тільки чоловіка вкрала у Корольової, але ще й вирішила переплюнути в таланті.
"Нічого, коли небудь і у тебе мужика відведуть. Потім зрозумієш як це руйнувати чужу сім'ю. Тарзан не краще, але й ти убога. Ти і мезинця Корольової не стоїш. Пісні напевно страждальницькі вирішила співати😂"; "Все було зрозуміло з самого початку!! вона готова на все заради грошей і становища!!"; "Ну тепер і ця заспівала! Абзац! Приїхали!", - пишуть в коментарях на сторінці дівчини в Instagram.
Нагадаємо, що Шульженко з лікарняного ліжка завила про несправедливість: "за що я так важко розплачуюся?".
Як повідомляла Politeka, Шульженко після реанімації висунула жорсткий ультиматум чоловікові Корольової: "якщо він публічно...".