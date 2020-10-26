28-летняя актриса Анастасия Шульженко, которая заявила о романе с женатым на Наташе Королевой Тарзаном (Сергеем Глушко), похоже не собирается оставлять пару в покое

Как передает Politeka.net, девушка опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, но получила оплеуху от поклонников Королевой.

«Настя, эти светлые мысли пришли в твою головенку, когда ты лежала в чужой супружеской постели? Или когда начала встречаться с женатым? Где твоя женская моральная сторона? Еще не сформировалась???», «Наська невинность изобразила - смешно», - отреагировали в Сети на цитату, которую опубликовала Шульженко.

Также в Сети предположили, что Шульженко нацелилась не только на мужа, но и на профессию Королевой, ведь на днях она опубликовала свое фото рядом с микрофоном. Пользователи Интернета предположили, что она делает все, чтобы уколоть Корлеву.

«Новые поющие трусы?)))», «Мне кажется, напрасно Вы к Наташе задираетесь, всю жизнь это делать будет невозможно, у Вас просто настанет разочарование от бессилия...», «Ничего, когда-нибуть и у тебя мужика уведут. Потом поймёшь, каково это рушить чужую семью. Тарзан не лучше, но и ты убогая. Ты и мизинца Королёвой не стоишь. Песни наверное страдальческие решила петь», «Макияж до одного места, когда в голове чужие мужики», «А что эта "фея" делала в чужом доме? Её же не в метро обвинили в краже... Теперь изображает из себя жертву», "Тарзан тебя не хочет, ты не беременна. Разбирайтесь сами. Какие песни? Теперь думаю раскрутиться хочешь", - пишут под ее фото.

Напомним, что Шульженко с больничной койки взвыла о несправедливости: "За что я так тяжело расплачиваюсь?".

Как сообщала Politeka, Шульженко после реанимации выдвинула жесткий ультиматум мужу Королевой: "Если он публично...".

Также Politeka писала, что скандал Тарзана с любовницей может обернуться слепотой, такого Королева точно не ожидала: "Срочная операция".