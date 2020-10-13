Любовница Тарзана Анастасия Шульженко пустилась в откровения прямо в больнице

Откровенное признание девушки появилось в ее личном микроблоге Instagram.

Так, Анастасия Шульженко, с которой Тарзан изменял Наташе Королевой, опубликовала фото с больничной койки, куда она попала после громкого скандала в СМИ.

Девушка заявила, что у нее якобы пошатнулось здоровье и недавно она перенесла сотрясение мозга.

В том, что она попала в больницу под капельницы, Анастасия Шульженко обвиняет Сергея Глушко и Наташу Королеву.

"За что я так тяжело сейчас расплачиваюсь!? За 1,5 года счастья!? Как может мужчина, сильный, нежный, вдруг превратиться в преследующего тебя гонителя!?", - возмутилась она и заговорила о неком "физическом насилии" над ней.

«Я была для него и любимой, и желанной, а потом все вылилось в дешевый фарс: пришли, напоили, овладели…» — продолжила Шульженко в своем личном микроблоге.

Подытоживая, Анастасия заявила, что их роман с Тарзаном длился гораздо больше, чем утверждает сам стриптизер. Также она призвала Наташу Королеву и Сергея Глушко "к совести и Богу", утверждая, что они ее оболгали, обвинив в краже драгоценностей.

"Поставьте им свечи за здравие. Всё вернется", "Да ничего ты не проиграла, Настя) все нормально, все в порядке, все отлично) Наташа выглядит жалко, Тарзан - загнанным)", "Все у вас будет хорошо!!", "Хорошая ответка Глушко, лежащему в реанимации на каталке у стеночки", "Лежишь и из себя строишь мученицу, откуда у тебя сотрясение, он тебя даже не трогал, выражение лица Вашего выдаёт вашу ложь", "Слушай, сама сняла, сама начала... тайна есть тайна, ты сама выложила всё", "Сомневаюсь, что человек, который почти ничего не видит, сможет написать пост без единой опечатки", - своеобразно отреагировали пользователи на признание любовницы Тарзана.

Ранее мы рассказывали, что Тарзан угодил в реанимацию после скандала с изменами.

Так, в сети появилось фото, на котором видно, что Тарзан лежит на больничной койке с закрытыми глазами и стерильной маской на лице.

"Смотрите, чем закончилась первая встреча Собчак и Глушко. Сам Сергей попал в реанимацию и несколько дней провел в больнице. Сдали нервы", - сообщалось ранее.

Напомним, что Наташу Королеву и Тарзана вывели на чистую воду после скандала с изменой

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