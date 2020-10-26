50-летний стриптизер Сергей Глушко, известный как Тарзан, чувствуя за собой вину перед супругой Наташей Королевой, решился на отчаянный ход

Как передает Politeka.net, артист опубликовал свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором продемонстрировал всю свою любовь к обиженной из-за измены Королевой. По крайней мере Тарзан был в своем стиле: эпатировать публику голыми фото ему далеко не в новинку.

Глушко максимально близко заснял свой обнаженный торс: на фото видно каждую "трещинку". Стриптизер положил на живот руку с золотым браслетом в виде слова "love".

Яркое фото-извинение Сергей сопроводил проникновенными стихами. Так, лирический герой вел праздную жизнь - " жил, пел, плясал- не тужил" - пока ему не плюнули в душу. Но никто не кинулся помочь "раздавленному" герою, кроме Нее.

"люди, как серые мыши

все моё тело грызут ....

я был настолько раздавлен,

повержен,

думал, что ангелами

отвержен,

- где же вы так высоко

летите?!!!

- разве помочь вы мне

не хотите?!!!!!!

вслушиваюсь в небеса -

.....тишина....

" Здесь я ",- вдруг тихо сказала

ОНА..."



"Моей жене посвящается", - подытожил романтически настроенный Глушко.

Ранее мы сообщали, любовница Тарзана, 28-летняя краснодарская актриса Анастасия Шульженко на днях ошарашила новостью: девушка вознамерилась попытать счастья на певческом поприще.

Пользователи тут же накинулись на нее, мол, не только мужа увела у Королевой, но еще и решила переплюнуть в таланте.

"Ничего, когда нибудь и у тебя мужика уведут. Потом поймёшь какого это рушить чужую семью. Тарзан не лучше, но и ты убогая. Ты и мезинца Королёвой не стоишь. Песни наверное страдальческие решила петь😂"; "Все было понятно с самого начала!! она готова на всё ради денег и положения!!"; «Ну теперь и эта запела! Абзац! Приехали!», - пишут в комментариях на странице девушки в Инстаграм.

Напомним, что Шульженко с больничной койки взвыла о несправедливости: "За что я так тяжело расплачиваюсь?".

Как сообщала Politeka, Шульженко после реанимации выдвинула жесткий ультиматум мужу Королевой: "Если он публично...".