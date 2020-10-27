Відома співачка Дуа Липа показала себе і розповіла про номінації

На фото Дуа позувала в помаранчевій сукні з сіточки. Красуня доповнила образ великими чорними чобітьми, а волосся зібрала в вузол. Липа показала кілька знімків, де позувала лежачи на підлозі. Співачка показала всі свої достоїнства фігури, на радість фанатів. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Спіймай мене в прямому ефірі. Оголошую дві номінації", - підписала фото красуня

Фанати поставили сотні тисяч лайків і написали коментарі:

"Супер королева"," це прекрасно"," Моя подружка"," ти красива"," Дуа королева", "просто приголомшлива поп-королева", "Вітаю з номінаціями, впевнений, ти виграєш"," Марс пол брудний"," уяви, як виглядаєш"," дивись, Доброго ранку, Америка, наближається королева"," ангел з реального життя"," тільки що слухав твою пісню, чорт візьми! Дитинко теж"," Боже мій, Кохана, ти така дівчина", " заворожуюче ......! Дивно ...."

Повідомлялося, що популярна британська виконавиця Дуа Липа похвалилася розкішною фігурою в модному костюмі.

Дівчина постала в яскравому зеленому костюмі, який складався з обтягуючих штанів з високою посадкою і укороченою кофти на замку. Образ Липа доповнила окулярами із зеленою оправою, шапочкою і пустотливими кісками. Співачка посміхалася і дивилася в кадр.

Нагадавши, Дуа Липа без ліфчика пострибала з гарячими подружками, збентеживши навіть найсміливіших

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