25-летняя британская певица Дуа Липа разгорячила публику мегаоткровенным нарядом и удачными позами
Как передает Politeka.net, раскрепощенная красотка опубликовала свежие фото в своем микроблоге в Инстаграм, на которых предстала в роскошном прозрачном платье, усыпанном черными бусинами.
На одних кадрах певица позировала таким образом, чтобы акцент был именно на зоне декольте. Горячая Дуа эффектно посветила соблазнительными линиями и округлостями. Еще на одном фото девушка предстала в полный рост, изумив публику ногами от ушей. Невозможно не заметить белые стринги, предательски виднеющиеся сквозь прозрачную ткань.
Дополнил шикарный образ нежный кулончик в форме звездочки.
Пользователи пришли в полный восторг, поспешив излить свою реакцию в комментариях:
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"Великолепно😍😍"
"Красивая 💕"
"Королева🔥"
"Удивительная 💕"
"Я так влюблена в твой наряд. 😻"
"Нереальная"
"😍 ангел"
"Посмотри на себя😍"
"Ты такая красивая. ❤️Я люблю тебя"
"8 метров ноги💕"
"она должна быть около 8 футов ростом, на каблуках лол"
"Полная луна🔥"
Ранее мы сообщали, Дуа Липа подразнила аппетитными формами в дерзком мини-платье, отливающем серебром. Звезда сидела рядом с другом, изящно облокотившись на ручку стула так, чтобы открылся божественный вид на ее безупречные ножки и пленительный бюст в открытом декольте.
Поклонники не прошли мимо свежих фотографий красавицы, отметив природную красоту Липы и откровенность ее наряда. За неполных два часа они поставили под фото почти миллион лайков и написали множество хвалебных комментариев.
Напомним, что дерзкая Дуа Липа расстегнула кофточку, засветив упругости, Ратаковски не сдержалась: «Покажи им».
Также Politeka писала, что Дуа Липа зажгла с полуголой Майли Сайрус, откровенность зашкаливает: «Это рай».