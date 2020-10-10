Звезда умеет приковать к себе взгляды

25-летняя британская певица Дуа Липа разгорячила публику мегаоткровенным нарядом и удачными позами

Как передает Politeka.net, раскрепощенная красотка опубликовала свежие фото в своем микроблоге в Инстаграм, на которых предстала в роскошном прозрачном платье, усыпанном черными бусинами.

На одних кадрах певица позировала таким образом, чтобы акцент был именно на зоне декольте. Горячая Дуа эффектно посветила соблазнительными линиями и округлостями. Еще на одном фото девушка предстала в полный рост, изумив публику ногами от ушей. Невозможно не заметить белые стринги, предательски виднеющиеся сквозь прозрачную ткань.

Дополнил шикарный образ нежный кулончик в форме звездочки.

Пользователи пришли в полный восторг, поспешив излить свою реакцию в комментариях:

"Великолепно😍😍"

"Красивая 💕"

"Королева🔥"

"Удивительная 💕"

"Я так влюблена в твой наряд. 😻"

"Нереальная"

"😍 ангел"

"Посмотри на себя😍"

"Ты такая красивая. ❤️Я люблю тебя"

"8 метров ноги💕"

"она должна быть около 8 футов ростом, на каблуках лол"

"Полная луна🔥"

Ранее мы сообщали, Дуа Липа подразнила аппетитными формами в дерзком мини-платье, отливающем серебром. Звезда сидела рядом с другом, изящно облокотившись на ручку стула так, чтобы открылся божественный вид на ее безупречные ножки и пленительный бюст в открытом декольте.

Поклонники не прошли мимо свежих фотографий красавицы, отметив природную красоту Липы и откровенность ее наряда. За неполных два часа они поставили под фото почти миллион лайков и написали множество хвалебных комментариев.

Напомним, что дерзкая Дуа Липа расстегнула кофточку, засветив упругости, Ратаковски не сдержалась: «Покажи им».

Также Politeka писала, что Дуа Липа зажгла с полуголой Майли Сайрус, откровенность зашкаливает: «Это рай».