Дружина Артура Пирожкова Анжеліка Ревва показала дочок на радість фанатів

На фото Аліса і Амелі здалися разом. Дівчатка було одягнені по осінньому і дивилися в об'єктив камери. Старшенька була в шапці і джинсовій куртці з косою блискавкою, а молодша в червоному вбранні. На другому і третьому фото Амелі була без сестри, зате з собакою. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Осінь + Весна", - написала Анжеліка під фото.

Фанати поставили майже 2 тисячі лайків, включаючи Анну Семенович, і написали коментарі:

"Вона така милашка", "красиві дівчатка", "старша копія мама, така ж красуня", " як гармонійно склалися два різних типи зовнішності в ваших дочках.... Цікаво, красиво і чарівно....", "Які красуні. Олександру дуже пощастило з жінками", "Амелія щось замишляє", " найкрасивіші дівчатка . Щастя Вам безмірного", " красиві такі !!!", "Милі, красиві!", "Красиві дівчатка".

Повідомлялося, що дружина Артура Пирожкова Анжеліка Ревва показала підтягнуте тіло в червоному купальнику.

На новому фото Анжеліка показала себе на відпочинку, що піднімається з води по спеціальній драбинці. Красуня вирушила купатися в яскраво-червоному купальнику і мереживний пляжної накидці йому в тон.

Нагадавши, Сонячна дочка Артура Пирожкова показала, як ВІДПАЛЮЄ з татом, кадри веселощів

А ще Politeka писала, що дружина Артура Пирожкова показала, якою була раніше і змусила собі заздрити

Також Politeka повідомляла, що дружина Артура Пирожкова поділилася радісною звісткою, Брежнєва не стрималася



