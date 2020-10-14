Жена российского комика Александра Реввы, выступающего под псевдонимом Артур Пирожков, поделилась интересной историей об их дочке

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм Анжелика опубликовала фото, на котором ее младшая дочка Амели сидела за столом. Девочка что-то писала на листочке. Она была одета в розовый свитер.

«Целую Амели, долго целую... понимаю, что мучается, но терпит из последних сил.. Вдох глубокий, взгляд исподлобья, жду, сейчас что-то выдаст.. — Это ещё хорошо, что моя мать не рыба-меч!!!», - подписала снимок звезда.

За час ее фото оценили почти 3 тысячи раз. Не сдержалась и оставила лайк под фото российская актриса Кристина Асмус.

«Какая молодец!!! Амели зайка», «Самая милая и красивая семья на свете, люблю вас сильно-сильно, лучшие!», «Анжелика вы крутая», «Наша любимая Амели», «ну выдала, как отрезала», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Александр Ревва показал красавиц-дочек, которые сидели в машине. Девочки обнялись, улыбались и позировали на камеру.

Как известно, Ревва воспитывает двух дочек: старшую Алису и младшую Амели. Девочки постоянно появляются в Инстаграм артиста и его жены Анжелики. Кстати, все имена членов их семьи начинаются на букву А.

Напомним, что красотка-жена Артура Пирожкова устроила эффектные развлечения в бассейне: "Русалка Анжелика".

Как сообщала Politeka, усатый Артур Пирожков показал вторую семью, красавица-жена не сдержала эмоций: «Твоя…».

Также Politeka писала, что жена Артура Пирожкова блеснула изгибами в смелом купальнике, не сдержалась даже Лобода.