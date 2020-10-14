Жена российского комика Александра Реввы, выступающего под псевдонимом Артур Пирожков, поделилась интересной историей об их дочке
Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм Анжелика опубликовала фото, на котором ее младшая дочка Амели сидела за столом. Девочка что-то писала на листочке. Она была одета в розовый свитер.
«Целую Амели, долго целую... понимаю, что мучается, но терпит из последних сил.. Вдох глубокий, взгляд исподлобья, жду, сейчас что-то выдаст.. — Это ещё хорошо, что моя мать не рыба-меч!!!», - подписала снимок звезда.
За час ее фото оценили почти 3 тысячи раз. Не сдержалась и оставила лайк под фото российская актриса Кристина Асмус.
«Какая молодец!!! Амели зайка», «Самая милая и красивая семья на свете, люблю вас сильно-сильно, лучшие!», «Анжелика вы крутая», «Наша любимая Амели», «ну выдала, как отрезала», - пишут пользователи сети.
Беда у Гросу, в свадебном платье и фате объявила печальную новость: "Покойся с миром..."
"Спивающаяся" Овсиенко раскрыла подробности брака с мужем-уголовником: "Нужно как-то выживать"
Беда настигла скандальную Волочкову, меха и стразы не спасли: «Очень тяжело переживаю…»
Разводящийся Харламов сорвался и жестко обстебал Кристину Асмус, припомнив позор с "Текстом": "Бывшая локти кусает"
Ранее мы писали, что Александр Ревва показал красавиц-дочек, которые сидели в машине. Девочки обнялись, улыбались и позировали на камеру.
Как известно, Ревва воспитывает двух дочек: старшую Алису и младшую Амели. Девочки постоянно появляются в Инстаграм артиста и его жены Анжелики. Кстати, все имена членов их семьи начинаются на букву А.
Напомним, что красотка-жена Артура Пирожкова устроила эффектные развлечения в бассейне: "Русалка Анжелика".
Как сообщала Politeka, усатый Артур Пирожков показал вторую семью, красавица-жена не сдержала эмоций: «Твоя…».
Также Politeka писала, что жена Артура Пирожкова блеснула изгибами в смелом купальнике, не сдержалась даже Лобода.