43-річна українська гумористка, актриса "Квартал 95" та "Жіночого кварталу" Олена Кравець захопила несподіваним образом

Як передає Politeka.net, на одній з фан-сторінок зірки в Instagram опублікували свіже фото, на якому Олена постала в дещо пікантному світлі.

Чорно-білий кадр якнайкраще передав грайливий настрій актриси: Кравець з хитренькою усмішкою показла себе крупним планом у світлій сорочці з розстебнутими верхніми гудзиками.

"Ніякого рецепту щастя і алгоритму дій немає. Я як і всі просто живу, роблю помилки, вчуся на них і йду далі."©Олена♥️", - підписано фото.

Користувачі кинулися обговорювати побачене, погоджуючись з цитатою Кравець:

"Супер❤️❤️❤️"

"Без помилок, життя було б дуже нудним, бо сам з досвідом ♪"

"Хороша одним словом якщо сказати 🥀"

"Правильний підхід👏 👏 👏. А фото просто бомба❤ ️ ❤️❤️😍"

"Красива хуліганка"

"Класне фото круто. Бажаю тобі здоров'я любові щастя. ❤️"

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Кравець показала себе в незвичайному амплуа - романтичному, глибокому, духовному. У молочних брюках, білому светрі й кавовому тренчі актриса покрутилася перед камерою, "гладячи" траву, насолоджуючись єднанням з природою.

Кадри доповнили проникливі вірші і ніжна музика.

"Хвилююся трохи, тому що зараз роблю це вперше. Вперше відкриваюся і розмовляю зі світом на такій мові. Вперше ділюся іншою своєю творчістю, іншою собою. Це відео - маніфест моєї душі", - підписала гумористка.

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