Звезды были сами не похожи на себя

Главные звезды студии «Квартала 95» перевоплотились в "новых" себя и предстали перед поклонниками с неожиданного ракурса

Не так давно у звезд появилась новая забава — смотреть, как бы они выглядели, если были бы другой расы. Очередной челлендж, представленный благодаря новому приложению, набирает популярность в социальных сетях

Новых себя, полученных в приложении Gradient, уже успели показать многие знаменитости. К примеру, певицы Анна Седокова и Анна Семенович удивила ярким преображением в девушек из Индии и Азии. Не остались в стороне и участники «Квартал 95», воспользовавшись приложением и полностью изменив себя.

«Не попробуешь - не узнаешь, как говорят😆 А вам кто больше понравился?», - сказано на странице квартала.

Представляем топ фото с преображениями:

Вот как отреагировали поклонники:

«Женя - африканец👍😂; С наших очень красивые индусы получаются😂; все такие хорошенькие!!))😉👍; Женя просто Огонь🔥; Лена 🔥 А что это за приложение?; Индия самая красивая❤️; Лена - индианка, и Пикалов - афроамериканец😍; По-моему всем идеально подходит афро-загар 😆; Ахаха получились хорошие азиаты😁; Поменял нацию и начали волосы вылазить) 😊👌; Индия - что не так?; Почему у них все идусы-получились косыми?); Индия прям пушка👍».

Не так давно Александр Пикалов рассказал, как собрались вместе ключевые юмористы проекта. Так, Юрий Карпов вместе с Юрием Корявченковым (Юзик) сперва входил в состав студенческого театра эстрадных миниатюр «Короткое замыкание»

«Мы где-то были в стороне. Мы книги читали, на гитарах где-то играли. И было пару СТЭМов, который были такие пацанячие. Это был СТЭМ «Короткое замыкание». Вот из этого СТЭМа Юзик, из этого СТЭМа Юра Крапов, из этого СТЭМа еще люди, которые не дошли уже до большой сцены», - рассказал артист.

Затем Крапова вместе с Владимиром Зеленским и сотоварищами пригласили в состав команды КВН «Запорожье - Кривой Рог - Транзит».

А вот Елена Кравец присоединилась к коллективу позже.

«Лена Кравец была в нархозе. Мы были авторитетными юмористами, а Лена Кравец появилась тогда, когда уже был «Транзит» и там был Владимир Александрович, и появилась криворожская лига КВН… И как-то вот так. Она ходила к нам на репетишки, Ленка. У нас уже команда КВН была, вот тогда появилась Лена», - рассказал Пикалов.

Напомним, Кошевого довели до слез на репетиции «Квартал 95», Кравец не выдержала: кадры истерики.

Как сообщала Politeka, Елена Кравец из "Квартал 95" получила строгое наставление от мамы: "Собирай вещи и уходи".

Также Politeka писала, что трагедия потрясла «Квартал 95», Кошевой потерял родного человека: "Разбился в ДТП перед..."