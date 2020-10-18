43-летняя юмористка Елена Кравец, звезда "Квартал 95" и "Женского квартала" взволновала публику атмосферными кадрами

Как передает Politeka.net, актриса опубликовала свежее видео в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в окрестностях Куяльницкого лимана (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

Елена снялась в необычном для себя амплуа - романтическом, глубоком, духовном. В молочных брюках, белом свитере и кофейном тренче Кравец покрутилась перед камерой, "гладя" траву, наслаждаясь единением с природой.

Кадры дополнили проникновенные стихи и нежная музыка.

"Волнуюсь немного, потому что сейчас делаю это впервые. Впервые открываюсь и разговариваю с миром на таком языке. Впервые делюсь другим своим творчеством, другой собой. Это видео — манифест моей души. Захотелось строчек, рифм, песка под ногами и ветра свежего... Во всех смыслах...", - поделилась сокровенным Кравец.

Поклонники остались в полном восторге, о чем поспешили выразить в комментариях:

"Магия😍✨♥️ Когда продолжение?🙌😘"

"Супер😍"

"Лена!!! Волшебно!😍 Нереально!♥️ Продолжайте😘"

"Потрясающая атмосфера видео, слов. До мурашек 😍👍🏻❤️"

"❤️Это невероятное видео, мурашки по коже."

"В серце❤️🙏"

"Очень проникновенно!"

"Леночка,вы умница! А еще правиольно что не пошла в политику чтобы вызвать критику и отвращение зрителей!)"

"Очень нежно и со смыслом! Да, Леночка так как раньше уже не будет!!! Нигде : ни в стране ни в квартале) была надежда и растоптали её)🌞🌞🌞"

Ранее мы сообщали, в сети обсуждали фото Елены в роскошном наряде, сравнивая ее с участницами конкурсов красоты.

Актриса предстала в черном платье с пышной юбкой и без бретелей, с бежевыми и ажурными вставками. Она собрала волосы наверх и дополнила "лук" массивным ожерельем с зелеными камнями.

Напомним, если бы Елена Кравец, Кошевой и другие звезды "Квартал 95" были другой расы, фото: "Индусы красивые"

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