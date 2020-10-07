43-летняя актриса Елена Кравец, звезда "Квартал 95" и "Женского квартала" заинтриговала неожиданными кадрами, снятыми на природе
Как передает Politekа.net, знаменитость опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм новое видео, на котором предстала во время фотосессии в пустынной местности за городом (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).
Так, Елена позировала в белом свитере, молочных брюках и тренче цвета кофе с молоком. Затем сменила наряд на черное пальто и стильную шляпку такого же цвета.
Для эффектных фото актриса улеглась в траву, затем прогулялась по высушенной земле. Пользователи узнали в этой местности - окретности Куяльницкого лимана.
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"Ещё немного магии вчерашних съёмок, осени, неба и людей... А что снимали - тайна пока. Coming soon..)", - подписала кадры Кравец.
Комментирующие стали гадать повод для съемки: некоторые версии были весьма неожиданными, к примеру, появилось предположение, что Елена беременна в третий раз. Отметим, у нее уже есть 17-летняя дочь Маша и 4-летние двойняшки Катя и Ваня.
"Мне показалось, или не показалось - беременность!?!!!!😉"
"Беременность 🎉"
"Вы такая красивая😍❤️👏"
"Невероятно 😍"
"Интересные пейзажи лимана куяльник"
"Наш Куяльник💥"
"Нежная, загадочная, такая Вы прекрасная, Елена😻 вот честно, с каждым годом всё лучше и неповторимей👏 Браво❣️так держать 💪🌺"
"Заинтриговали 💞😍"
"Тайна всегда становится явной:)"
"Класс...но простыть можно...👏"
Ранее мы сообщали, в сети появилось семейное фото Кравец с мужем и двойняшками. Они отдыхали за городом, катаясь на моторной лодке.
Напомним, что нежная Елена Кравец пленила красотой в блузе с необычным врезом: «Какая же ты прекрасная».
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