43-летняя украинская юмористка, актриса "Квартал 95" и "Женского квартала" Елена Кравец восхитила неожиданным образом

Как передает Politeka.net, на одной из фан-страниц звезды в Инстаграм опубликовали свежее фото, на котором Елена предстала в несколько пикантном свете.

Черно-белый кадр как нельзя лучше передал игривое настроение актрисы: Кравец с хитренькой ухмылкой показла себя крупным планом в светлой рубашке с расстегнутыми верхними пуговками.

"Никакого рецепта счастья и алгоритма действий нет. Я как и все просто живу, совершаю ошибки, учусь на них и иду дальше." ©Лена😊♥️", - подписано фото.

Пользователи кинулись обсуждать увиденное, соглашаясь с цитатой Кравец:

"Супер❤️❤️❤️"

"Без ошибок, жизнь была бы очень скучной, ибо сам с опытом 😜"

"Хороша одним словом коль сказать 🥀"

"Правильний підхід👏👏👏. А фото просто бомба❤️❤️❤️😍"

"Красивая хулиганка"

"Классное фото круто. Желаю тебе здоровья любви счастья. ❤️"

Ранее мы сообщали, Елена взбудоражила атмосферными кадрами, отснятыми в пустынной местности Куяльницкого лимана.

Кравец показала себя в необычном амплуа - романтическом, глубоком, духовном. В молочных брюках, белом свитере и кофейном тренче актриса покрутилась перед камерой, "гладя" траву, наслаждаясь единением с природой.

Кадры дополнили проникновенные стихи и нежная музыка.

"Волнуюсь немного, потому что сейчас делаю это впервые. Впервые открываюсь и разговариваю с миром на таком языке. Впервые делюсь другим своим творчеством, другой собой. Это видео — манифест моей души", - подписала юмористка.

Напомним, если бы Елена Кравец, Кошевой и другие звезды "Квартал 95" были другой расы, фото: "Индусы красивые"

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