43-летняя украинская актриса, звезда "Квартал 95" и "Женского квартала" Елена Кравец изумила королевским шармом
Как передает Politeka.net, новое фото юмористки появилось на одной из ее фан-страниц в Инстаграм. Елена предстала в черном платье с пышной юбкой и без бретелей, с бежевыми и ажурными вставками.
Актриса собрала волосы и дополнила "лук" массивным ожерельем с зелеными камнями.
Кравец, будто уставшая от танцев Золушка, присела отдохнуть, дотронувшись тыльной стороной ладони ко лбу. Елена кинула игривый взгляд в камеру, одарив зрителей легкой улыбкой.
За несколько часов пост лайкнули сотни поклонников ее творчества. Изумленные харизмой фанаты "приписали" Елену к моделям-участницам конкурсов красоты. Некоторые успели прокомментировать:
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"Просто королева красоты😍"
"Дуже гарна👌🌹👍💋"
"Замечательное сочетание!👏❤️"
Ранее мы сообщали, Кравец потрясла перевоплощением в египетскую царицу. Блондинка надела черный парик, необычный головной убор и серебристое длинное платье с золотым декором. Стоит отметить, актриса превосходно вжилась в роль, чем несказанно порадовала своих фанатов.
Изумленные пользователи поспешили высказаться в комментариях: "Дааа😂 и это круть!!🔥😂😍 Лена прекрасна во всех ролях".
Также мы писали, что Кравец показала, как гуляет на улице со своими младшими детьми, двойняшками Ваней и Катей. Уже в темное время суток актриса повела малышей кататься на карусели.
«Вот, что значит брат настоящий! Благодать какая – на площадке никого. Есть извозчик-паромщик, есть пассажир. Прекрасно!», - подписала фото звезда.
Напомним, если бы Елена Кравец, Кошевой и другие звезды "Квартал 95" были другой расы, фото: "Индусы красивые"
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