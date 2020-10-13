43-летняя украинская актриса, звезда "Квартал 95" и "Женского квартала" Елена Кравец изумила королевским шармом

Как передает Politeka.net, новое фото юмористки появилось на одной из ее фан-страниц в Инстаграм. Елена предстала в черном платье с пышной юбкой и без бретелей, с бежевыми и ажурными вставками.

Актриса собрала волосы и дополнила "лук" массивным ожерельем с зелеными камнями.

Кравец, будто уставшая от танцев Золушка, присела отдохнуть, дотронувшись тыльной стороной ладони ко лбу. Елена кинула игривый взгляд в камеру, одарив зрителей легкой улыбкой.

За несколько часов пост лайкнули сотни поклонников ее творчества. Изумленные харизмой фанаты "приписали" Елену к моделям-участницам конкурсов красоты. Некоторые успели прокомментировать:

"Просто королева красоты😍"

"Дуже гарна👌🌹👍💋"

"Замечательное сочетание!👏❤️"

Ранее мы сообщали, Кравец потрясла перевоплощением в египетскую царицу. Блондинка надела черный парик, необычный головной убор и серебристое длинное платье с золотым декором. Стоит отметить, актриса превосходно вжилась в роль, чем несказанно порадовала своих фанатов.

Изумленные пользователи поспешили высказаться в комментариях: "Дааа😂 и это круть!!🔥😂😍 Лена прекрасна во всех ролях".

Также мы писали, что Кравец показала, как гуляет на улице со своими младшими детьми, двойняшками Ваней и Катей. Уже в темное время суток актриса повела малышей кататься на карусели.

«Вот, что значит брат настоящий! Благодать какая – на площадке никого. Есть извозчик-паромщик, есть пассажир. Прекрасно!», - подписала фото звезда.

Напомним, если бы Елена Кравец, Кошевой и другие звезды "Квартал 95" были другой расы, фото: "Индусы красивые"

Как сообщала Politeka, в Сети обсуждают третью беременность Елены Кравец из "Квартал 95": "Вы такая красивая"

Также Politeka писала, что Кравец из "Квартал 95" удивила кадрами ночных развлечений своих младших детей: "Вот, что значит настоящий..."