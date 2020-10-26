Стало відомо про істотне подорожчанні газу

Так, НАК "Нафтогаз України" оприлюднила оптову ціну на природний газ для виробників теплової енергії, яким державна компанія постачає газ в рамках спеціальних обов'язків (ПСО). Про це повідомляється на сайті "Нафтогазу».

У жовтні ціна газу складе 5 374,10 грн за 1 тисячу кубометрів (без урахування ПДВ і транспортування), що на 24,4% більше, ніж у вересні (4 318,99 грн).

Зазначається, що ціна газу для виробників тепла розраховується відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2018 року № 867, з урахуванням змін котирувань (цін) на європейських газових хабах. За період, який використовується для розрахунків, котирування на природний газ в Європі зросли в порівнянні з вересневими цінами на 26%.

Нагадаємо, в Україні почав діяти газовий ринок, на якому пропонують свої послуги понад 40 постачальників. Тепер українці самі можуть вибирати, якій компанії вони платитимуть гроші за постачання газу.

Постачальника можна змінити за власним бажанням. Компанії оновлюють ціни на газ щомісяця, а за п'ять днів до кінця поточного місяця зобов'язані публічно повідомляти ціни на наступний місяць.

Раніше повідомлялося, що ціни на газ в Україні почали стрімко зростати у вересні. Так, в перший місяць осені цінник від "Нафтогазу" склав 4,7 гривень за куб, що на 45% дорожче, ніж було в серпні.

Інші постачальники задерли ціни до 5-6 гривень за куб.вони пояснили різке подорожчання світовими тенденціями, адже в переддень опалювального сезону газові котирування на європейських біржах пішли вгору. Експерти відзначають, що найближчим часом ця тенденція збереже свою актуальність.

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