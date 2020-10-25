Цены на газ в Украине существенно выросли и в ближайшее время эта тенденция продолжится

Как сообщается в материале Страны.ua, цены на газ в Украине начали стремительно расти в сентябре. Так, в первый месяц осени ценник от «Нафтогаза» составил 4,7 гривен за куб, что на 45% дороже, чем было в августе.

Другие поставщики задрали цены до 5-6 гривен за куб. Они объяснили резкое подорожание мировыми тенденциями, ведь в преддверие отопительного сезона газовые котировки на европейских биржах пошли вверх. Эксперты отмечают, что в ближайшее время эта тенденция сохранит свою актуальность.

«Скорее всего, цены и дальше будут расти. Поэтому уже скоро мы увидим ценник в 6 гривен за куб, а зимой - и 7 гривен», - рассказал аналитик Института стратегических исследований Юрий Корольчук.

Также отмечается, что уже этой осенью в Украине будет пересмотрена абонплата за газ. В связи с этим итоговые цифры в платежках могут вырасти до 8-8,5 гривен за куб. Таким образом, жителям небольших домов в 100 квадратов придется платить за отопление до 4-4,3 тысяч гривен, а это в среднем на тысячу больше, чем прошлой зимой.

Добавим, что в Украине начал действовать газовый рынок, на котором предлагают свои услуги более 40 поставщиков. Теперь украинцы сами могут выбирать, какой компании они будут платить деньги за поставки газа. Это значит, что государство больше не будет регулировать цены на газ.

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