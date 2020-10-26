Стало известно о существенном подорожании газа

Так, НАК "Нафтогаз Украины" обнародовала оптовую цену на природный газ для производителей тепловой энергии, которым государственная компания поставляет газ в рамках специальных обязанностей (ПСО). Об этом сообщается на сайте «Нафтогаза».

В октябре цена газа составит 5 374,10 грн за 1 тысячу кубометров (без учета НДС и транспортировки), что на 24,4% больше, чем в сентябре (4 318,99 грн).

Отмечается, что цена газа для производителей тепла рассчитывается в соответствии с постановлением Кабинета министров Украины от 19 октября 2018 года № 867, с учетом изменений котировок (цен) на европейских газовых хабах. За период, который используется для расчетов, котировки на природный газ в Европе выросли по сравнению с сентябрьскими ценами на 26%.

Напомним, в Украине начал действовать газовый рынок, на котором предлагают свои услуги более 40 поставщиков. Теперь украинцы сами могут выбирать, какой компании они будут платить деньги за поставки газа.

Поставщика можно изменить по собственному желанию. Компании обновляют цены на газ каждый месяц, а за пять дней до конца текущего месяца обязаны публично сообщать цены на следующий месяц.

Ранее сообщалось, что цены на газ в Украине начали стремительно расти в сентябре. Так, в первый месяц осени ценник от «Нафтогаза» составил 4,7 гривен за куб, что на 45% дороже, чем было в августе.

Другие поставщики задрали цены до 5-6 гривен за куб. Они объяснили резкое подорожание мировыми тенденциями, ведь в преддверие отопительного сезона газовые котировки на европейских биржах пошли вверх. Эксперты отмечают, что в ближайшее время эта тенденция сохранит свою актуальность.

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